Barselona je spoj snova, realnosti i pozitivne energije, to ste možda i znali, ali koliko su Španci predusretljivi i pažljivi uverila se Vranjanka nakon neobičnog iskustva koje je doživela na turističkom putovanju u Barseloni.

- I ono što prijatno iznenađuje su cene koje su približne cenama u srpskoj prestonici. U hotelu sa četiri zvezdice i bazenom na krovnom prostoru objekta prenoćište po osobi je 80 evra. Od aerodroma do hotela prevoz autobusom je devet evra, a vožnja taksijem košta 20. Trodnevna karta obilaska grada je od 11 do 25 evra, u zavisnosti od toga da li se vozite autobusom, trolejbusom, ili metrom. Što se hrane tiče pica je 13, kafa od tri do pet evra. U oktobru je povratna avionska karta na relaciji Cirih-Barselona iznosila 200 evra - priča Milena.