Početak jeseni miriše na kiše, hladnije vreme, ali i pečenu papriku za ajvar koji pripremaju mnoga domaćinstva u Srbiji. Ovaj naš specijalitet dosta košta ukoliko se kupuje kod domaćih proizvođača, ali ove godine se maltene ne isplati ni praviti ga s obzirom na to da kilogram mesnate crvene paprike košta do čak 300 dinara. Plus ostali sastojci, ogrev, ruke... Mnogi zbog toga, ali i izgubljenog vremena oko pečenja, čišćenja, mlevenja paprike i na kraju kuvanja ajvara odustaju od pripreme i reše da pazare zimnicu .

Deset tegli gotovog ajvara kod domaćih proizvođača koštaće vas 10.000 dinara, na to treba dodati još 1.200 dinara za pet kilograma turšije, 1.000 dinara za tri tegle kiselih krastavčića i to je neki minimum koju bi jedna porodica trebalo da ima. Dakle 100 evra samo za to. Ljubitelji džemova i slatka po tegli dodatno treba da izdvoje od 350 do 500 dinara za proizvod u zavisnosti od voća. Sve u svemu mnogima se čini da je zimnica postala luksuz.