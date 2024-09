„Meni su isplatili tj. vratili novac koji sam dala za tri od pet računa – one čije uplate nisu ‘legle’ na račune firmi. To su Infostan, kablovska TV i Elektrodistribucija. Za uplatu poreza na imovinu me u menjačnici ubeđuju da je prošla i to sam proverila – uplaćeno je“, kaže sagovornica apelujući na građane da posle svake uplate ipak provere da li je novac i „legao“ na račun firme kojoj je upućen.