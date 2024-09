KURIRI NE MOGU DA DIŠU OD TEMU PAKETA, A RADE ZA SIĆU: Jedan radnik osolio po čuvenoj firmi i objasnio zašto vam kasne porudžbine

Temu aplikacija ozbiljno je zaludela Srbe, ali samo posle par meseci pojavili su se problemi sa isporukom i kašnjenjem pošiljki.

Veliki broj kupaca, koji su odlučili da "pazare" jeftine proizvode na Temu aplikaciji, ovih dana se žale da im paketi kasne, a mnogi se pribojavaju da će im poručena roba ostati zaglavljena u nekom od magacina. Na jednoj od Fejsbuk grupa gde se razmenjuju iskustva o kupovini na popularnoj aplikaciji, zaposleni u jednoj od kurirskih službi, objasnio je zašto je došlo do problema sa isporukom.

- Većina ljudi koja naručuje sa Temua se pita zašto isporuke kurira, kasne pa evo iz prve ruke da ljudi znaju. Radi se o klasičnoj izrabljivačkoj firmi u kojoj je plata 65.000 i nema napredovanja. Do sada je kuririma stizalo u proseku oko 100 paketa dnevno što u prevodu znači 9-10 sati na poslu za te pare i nešto sitnog bakšiša. Od kako je naša kurirska služba potpisala ugovor sa Temu stiže nam 200 paketa dnevno po radniku. Svi reoni su zatrpani, prošetajte do magacina, pa vidite. Moj rejon izgleda kao da je osrednji kamion iskipovao prikolicu paketa, sve je nabacano. Kad dođemo u 7 na posao sledi rudarski posao, prvo tovarenje težih paketa jer nosimo sve od igle do lokomotive, pa onda šta redom dohvatimo. Naravno o povećanju plate ili novim kuririma ni reči. Prime samo ako neko da otkaz. Sve u svemu do daljnjeg biće tako, čekaće se mnogo na vašu i našu žalost. Kurira ima raznih ljubaznih, neljubaznih, poštenih i pokvarenih, ali što se tiče kašnjenja paketa, kriv je isključivo vrh firme - pisalo je u objavi na jednoj od Fejsbuk grupa.

foto: Shutterstock

U međuvremenu su oglasio menadžment Temu aplikacije, zbog pojedinih negativnih reakcija na njihovo poslovanje:

- Za Temu je zadovoljstvo kupaca i kvalitet proizvoda od najveće važnosti. Nakon ulaska na srpsko tržište u maju, cenimo povratne informacije naših kupaca i stalno nastojimo da poboljšamo našu komunikaciju i usluge. Kupci mogu kontaktirati našu podršku koja je dostupna 24/7 za pomoć u bilo kojem trenutku. Temu nudi garanciju povrata novca u trajanju od 90 dana za proizvode koji su oštećeni ili nisu onakvi kakvi su opisani - objasnili su iz kompanije.

biznis.kurir.rs/Mondo