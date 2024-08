KAKO DO NOVCA ZA SOPSTVENI BIZNIS? Detaljan spisak svih subvencija, pomoć do čak MILION RSD, proverite da li ispunjavate uslove

Preduzetnici, kao i vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća ovih dana imaju priliku da se prijave na neki od konkursa za dodelu bespovratnih sredstava koje dodeljuju državne institucije i na taj način pomognu svojim biznisima.

1. Ministarstvo privrede raspisalo je 5. avgusta, javni poziv za Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme koji je namenjen malim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama.

Za realizaciju ovog programa iz budžeta Republike Srbije opredeljena su sredstva u iznosu od 800 miliona dinara. U saradnji države sa bankama i lizing kompanijama, privrednim subjektima su omogućeni povoljni krediti i bespovratna sredstva.

- Ministarstvo kroz program sufinansira nabavku nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova u iznosu do 50 odsto neto vrednosti opreme, dok se 45 odsto finansira iz kredita banaka ili lizing kompanija, a pet odsto je učešće samog privrednog subjekta. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do kraja godine - navodi se u javnom pozivu.

2. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2024. godini

- Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala. Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces. Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu. Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta - piše u Javnom pozivu.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od tri miliona dinara, od kojih dva miliona dinara za tekuće subvencije i million dinara za kapitalne subvencije.

- Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa - navodi se u dokumentu.

Subvencionisani iznos se odobrava: za opremu u visini od najmanje 100.000 do najviše 250.000 dinara; za repromaterijal u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara.

Novac se odobrava u visini do 100 odsto od kupovne vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Rok za podnošenje prijava je od 5.avgusta do 5.septembra.2024. godine.

3. Program razvojna šansa – linija za prerađivačku industriju ( u saradnji sa bankom Poštanska štedionica)

Kroz ovaj Program, Ministarstvo privrede dodeljuje bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku opreme, nekretnina i postrojenja i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 50 odsto od neto vrednosti investicionog ulaganja. Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose pet odsto od ukupne neto vrednosti investicionog ulaganja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog programa, koja su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, iznose 600.000.000 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. maja 2025. godine.

4. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2024.

Ministarstvo privrede je 12. jula 2024. godine objavilo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama koji su nosioci sertifikata starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koje izdaje Ministarstvo privrede. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju programa su 10 miliona dinara i namenjena su za finansiranje kupovine nove opreme, kao i finansiranje kupovine repromaterijala.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100 odsto nabavne vrednosti i to u rasponu od 80.000 do 300.000 dinara. Javni poziv je otvoren do 12. septembra 2024. godine.

5. Javni poziv u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja u 2024. godini

Javni poziv u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja u 2024. godini. otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2024. godine. Za sprovođenje ovog programa Ministarstvo privrede je opredelilo 100 miliona dinara namenjenih za bespovratna sredstava.

Podrška predstavlja finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 50 odsto vrednosti ulaganja, odnosno do 55 odsto vrednosti ulaganja za privredne subjekte čiji osnivači su žene samohrani roditelji u skladu sa kriterijumima iz programa. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz sopstvenih sredstava korisnika ili iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije.

6. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava – finansijska podrška za početnike u poslovanju i mlade u 2024.

U cilju pružanja podrške osnivanju i opstanku novih preduzeća, kao i mladim preduzetnicima, Ministarstvo privrede u julu uputilo javni poziv svim nezaposlenim licima i privrednicima koji su u početnoj fazi razvoja za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme, vozila, tekuće održavanje /adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za operativne troškove (do 20 odsto ukupnog ulaganja).

Ova finansijska podrška privrednicima se pruža u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2024. godini. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije. Javni poziv je otvoren je najkasnije do 31.decembra 2024. godine.

7. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2024.

Jedanaestog jula 2024. godine Ministarstvo privrede je objavilo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro privrednim društvima čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena i preduzetnicama, koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i svoju delatnost obavljaju u seoskom području.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju programa su 30 miliona dinara i namenjena su za finansiranje kupovine nove opreme i repromaterijala. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100 odsto vrednosti investicionog ulaganja i to u rasponu od 300.000 do 500.000 dinara. Javni poziv je otvoren do 10. septembra 2024. godine.

