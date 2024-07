STRANCI IZ SRBIJE U SVET NOSE VUNENE ČARAPE, RAKIJU I TRONOŠCE: Ne žale pare ni za Teslu, a za ovim stvarima su potpuno poludeli

Vunene čarape, rakija, frule, ćilimi, vezeni peškiri, pa čak i stolice tronošci deo su srpskih tradicionalnih proizvoda koji završe u prtljagu stranih turista i diplomata na odlasku iz Srbije.

Na spisku proizvoda tipičnih za ovo područje, a koje stranci rado kupuju i nose svojim kućama su i svi predmeti od vune, džemperi, kape, šalovi, rukavice, ali i džemovi, slatka i ajvar. Ono za čim su naprosto ludi su suveniri sa šarama pirotskog ćilima i baš sve što ima na sebi lik Nikole Tesle.

Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije kaže da stranci u suvenirnici TOS u podnožju Avalskog tornja kupuju sve što je autentično srpsko.

- Sve što prodajemo je proizvedeno u Srbiji, a veliko interesovanje vlada za sve proizvode od vune, pustovane lopte, džempere Sirogojno, kape, šalove, vunene čarape. Stranci kupuju i proizvode od drveta ručno rađene frule, podmetače za čaše, stolice tronošce. Važno im je da imaju našu šaru, a pirotska šara im je zanimljiva. Prodaje se i sve što ima neku oznaku u vezi sa Nikolom Teslom, kao i suveniri od keramike, ručni radovi sa prepoznatljivim lokalitetima poput Hrama Svetog Save, Avalskog tornja. Proda se i veliki broj magneta, a kupuju i vina i rakije, naročito u čokanjima, džemiće, slatka - kaže Labović za Kurir.

STRANCIMA OMILJENA SLATKA OD ŠLJIVA I JAGODA I Biljana Radenković, menadžer "Beogradskog izloga" potvrđuje da stranci kupuju sve što ima veze sa Nikolom Teslom od knjiga, šolja i majica do magneta. - Strani turisti kupuju i naš etno fud, ajvar, džemove i slatka, a najviše slatko od šljiva i jagoda - napominje Radenković.

Jagma za vezenim jastučnicama i peškirima

Mara Kasavica, projektni koordinator "Erno Mreže" kaže za Kurir da je njihov najprodavaniji proizvod pustovana lopta.

- To je jedna od tehnika narodne radinosti. Od suvenirskog programa stranci kupuju još i tkane obeleživače za knjige, tkane i pustovane priveske za ključeve, tkane podmetače za čaše... Takođe, interesantna im je i uramljena "ćirilična azbuka", to su slova azbuke urađena tehnikom veza ili zlatoveza. Od krupnijih proizvoda ili diplomatskih poklona najviše se kupuju tradicionalni vezeni srpski peškir koji je korišćen u obredima venčanja i krštenja, kao i tkane jastučnice i prostirke sa motivima tri tradicionalna srpska ćilima sjeničko-pešterskog, staparskog i pirotskog - objašnjava Kasavica za Kurir.

Ona dodaje da stranci kupuju i ćilime, pdometače za stolice, vezene minijature.

- Suvenirski program više kupuju zbog nižih cena, jer je manje vremena potrebno za njihovu izradu. Možda će se nekome učiniti da su ovi proizvodi skupi, ali za jednu pustovanu loptu potrebno je najmanje 16 sati rada. Imamo i futrole za telefone, torbe za tablete, fascikle za dokumente i svi ti predmeti imaju kombinaciju tekstila, tkanja i neki element ručnog rada - ističe Kasavica.

Da stranci, ali i domaći posetioci srpske prestonice kupuju njihove suvenire pošto svi oni imaju upotrebnu vrednost tvrdi Biljana Radenković, menadžer "Beogradskog izloga".

- Najbolje idu majice, šolje i magnete sa motivima Beograda. Imamo i čokolade i bombonjere sa motivima manastira Beograda, kao i različite rakije šljivu, viljamovku, dunju i kajsiju pakovane u tubi kao pasta za zube od 0,05 litara, i čokanje sa rakijom i sve to stranci rado kupuju. Kupuju i knjige Mome Kapora i Iva Andrića na engleskom, francuskom, nemačkom i španskom jeziku, kao i monografije koje koštaju od 1.500 do 8.000 dinara. Cena majica je od 1.500 do 3.000 dinara zavisno od toga da li su za decu ili za odrasle - kaže Radenković.

