ZA BLICANJE VOZILU KAZNA 260, A ZA OTVOREN PROZOR 30 €! Oprez! Policija za ove prestupe ne gleda kroz prste

Leto je razdoblje u godini kada je na domaćim putevima, a pogotovo autoputevima, promet najgušći. Zbog korišćenja godišnjeg odmora vozači leti najčešće odlaze na duža putovanja i provode u svojim automobilima više vremena nego u drugim delovima godine.

Zbog toga je i mogućnost dobijanja kazne ako se ne poštuju prometna pravila i pravne norme koje regulišu ponašanje u saobraćajnom prometu veće. Gužve na putevima, velike vrućine ili nervoza zbog dugačke vožnje mogu vozačima smanjiti koncentraciju, stoga su ovo saveti kako što sigurnije putovati na odmor, jer, sigurnost na putevima jeste, dakako, najvažnija i koje vas kazne očekuju ako prekršite pojedine propise.

foto: Shutterstock

Primera radi, odlučili ste uštedeti na putarini putovanjem državnin putem na svoje letnje odredište umesto autoputem. Tada nemojte juriti, jer osim što brzom vožnjom ugrožavate svoju sigurnost, sigurnost svojih putnika i svih ostalih učesnika u prometu, možete dobiti kaznu koja je mnogo veća od cene putarine. Već za prekoračenje brzine do 10 km/h u naselju kazna iznosi 30 evra, što je više od cene putarine za privatno vozilo od Zagreba do Splita (26,40 evra).

Kazna od 60 evra predviđena je za prekoračenje od 10 do 20 km/h, a 130 evra za 20 do 30 km/h. Od 290 do 920 evra kazna je za prekoračenje od 30 do 50 m/h, a 1.320 do 2.650 evra ili kazna zatvora do 60 dana za one koji voze više od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

Na autoputu i brzom putu kazne za brzinu su nešto blaže: od 10 do 30 km/h 60 evra, od 30 do 50 km/h 260 evra, a preko 50 km/h od 660 do 1990 evra. Stoga, nikako se ne isplati juriti i rizikovati sigurnost te plaćanje kazne.

U špicama turističke sezone, naročito vikendima, na autoputu se stvaraju zastoji i kolone,što je posve normalno. Budite strpljivi i nikako ne pomišljajte na vožnju u zaustavnom traku, što je jedna od najopasnijih radnji na autoputu. Zasigurno je svaki vozač koji se našao u koloni koja stoji na autoputu pomislio kako bi bilo sjajno da u tom trenutku obiđe kolonu praznom zaustavnom trakom, a verovatno ste nekad i videli da to neki vozači i čine.

foto: Shutterstock

Za vreme nesnosnih letnih vrućina mnogi vozači ostavljaju otvoren prozor kako bi se izbeglo pregrevanje automobila. To je razumljiv potez ako vam je automobil pod nadzorom, no nemojte to činiti i ostavljati ga izvan nadzora. Osim što vam netko može nešto ukrasti iz automobila, policija vas zbog tog postupka može kazniti.

Naime, Prema Zakonu o sigurnosti prometa na putevima vozač, pre nego što napusti vozilo, mora preuzeti sve mere kojima se sprečava da vozilo samo krene s mesta ili da ga druge osobe pokrenu, a to uključuje gašenje motora, zaključavanje vozila, uzimanje ključa, kao i zatvaranje prozora. Kazna za to je 30 evra.

Dakako, kažnjava se i vožnja s otvorenim prtljažnikom iz kojeg vise stvari i nisu pravilno osigurane ili ako prekrivaju registraciju. Dakle, ne razmišljajte nepropisno prevesti, recimo, SUP ili neki drugi veliki predmet do najbliže plaže, ako niste proučili kako pravilno prevoziti teret u automobilu. Kazna za tablice koje nisu dobro vidljive je 30 evra.

Umor za volanom može biti vrlo opasan i već nakon prvih simptoma pospanosti, stanite na prvom odmorištu i ne krećite dalje dok se ne odmorite. Ako je potrebno odspavajte, jer vozačima kojima se to dogodi za volanom, najčešće izazovu fatalne posledice. Ako vas policija uhvati pospane za upravljačem može vas kazniti sa 130 do 260 evra.

biznis.kurir.rs/Večernji list

