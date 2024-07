DEČAK OD KROFNI NA PLAŽI ZARADI NEČIJE 4 PLATE! Naplaćuje ih 5 € - Balkanac odmah izvadio tefter i sve izračunao - Cifra je SULUDA

Pored sladoleda, svima omiljena poslastica na plažama su i krofne. Njihova cena varira od mesta do mesta, a na jednom se zatekao dečak koji ih prodaje za pet evra.

Od najmlađih do najstarijih, svi vole da se zaslade ovim ušećerenim dezertom, čak i ne mare za cenu, samo da bi udovoljili deci ili sebi.

Međutim, jedan turista je poželeo da napravi računicu i, otprilike, zaključi koliko bi ovaj dečak mesečno mogao da zaradi prodavajući krofne po ceni od pet evra.

- U korpi oko 30 komada krofni puta pet evra, to je 150 evra, sve to u tri ture i mali utrži 450 evra. Neka mu ostane posle troškova pola, on zaradi najmanje 220 evra. Neka u mesecu s korpicom šeta deset dana i eto mu džeparca od 2.200 evra. Snalažljiv mali, zar ne? - piše na snimku koji je turista zabeležio.

BiznisKurir/TikTok