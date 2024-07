'OD 11 DO 13 ČASOVA SE JAVITI...' Hrvatima prekipelo, kivni na turiste - Ko ovo uradi na plaži neka sprema 250 € i više

Među turistima postoji navika da 'rezervišu' mesta na plažama tako što ostavljaju peškire sa kamenjem tokom celog dana.

Zbog toga je i ove godine načelnik opštine Tribunj Marko Grubelić organizovao je skupljanje peškira, ležaljki i ostalih predmeta kojima turisti 'rezervišu' najbolja mesta na plaži.

Ova praksa smeta naročito meštanima i porodicama s decom u brojnim turističkim mestima, ali retko gde se nešto preduzima po tom pitanju.

Tribunj je tu predvodnik, a ove godine uveli su još jedan novitet - kako biste pokupili svoje predmete iz komunalnog, moraćete da platite kaznu!

- Mi to radimo svake godine. Ove godine do sada nismo, jer smo računali da su ljudi naučili, ali posmatrajući situaciju na plažama, jer do posla idem preko plaže, vidim da je to sve gore i gore. Tako smo se juče uveče dogovorili da ćemo danas da odradimo tu akciju. U nekih pola sata do 45 minuta prikupljanja smo napunili ceo kombi materijala - ispričao je Grubelić u neverici zbog ponašanja turista.

- Vraćamo peškire, prostirke, ležaljke i rasklopne stolice. Samo mali detalj. Vraćamo, u zamenu za lične podatke, kako bismo poslali uplatnicu na adresu za neovlašćeno korišćenje pomorskog dobra. Od 11:00 do 13:00 se javiti u odeljenje komunalne policije - napisao je načelnik na svom Fejsbuk profilu.

Pitali smo ga kako je akcija tekla prošlih godina, koje su reakcije ljudi kada dođu po stvari nakon što saznaju da im je rezervacija propala, ali i zašto su se odlučili ove godine naplaćuju ovaj prekršaj. Objasnio je kako ponekad stvari s plaže samo ostave u skladištu da ljudi pokupe, ali shvatili su da to nema efekta, pa su došli do odluke da započnu s prikupljanjem ličnih podataka.

- Nije poenta u kazni, neće to sada nešto pomoći proračunu, ali poenta je reda u prostoru. Nama se ovaj posao ne radi, nama to nije favorit, kupiti ujutro stvari i imati polukonfliktne situacije. Opet ćemo mi to ponavljati, možda već i sutra, neće biti najavljeno - najavio je načelnik, ističući kako ga ne brine da će možda neko uzeti tuđe stvari.

- Kažu da se boje da će neko uzeti njihove stvari, a nisu se bojali da ih ostave na plaži? Sami su ih ostavili - smatra Grubelić.

Posao je ove godine zahtevniji, komentiraso je, jer su i turisti lukaviji.

- Ima od prostirki, peškira, ležaljki, rasklopnih stolica, čudo jedno. Pre si lako shvatio ko je rezervisao jer si imao peškir s četiri kamena, sad ostavljaju i torbe, malo su evoluirali, ali prepoznaje se - rekao je.

S obzirom na to da je prvi dan akcije, nije bio siguran kolike su tačno kazne, ali neće prelaziti 260 evra.

