"SEDEO SAM NA PALUBI, GLEDAO OKEAN, A PARE SAMO KAPLJU" Srbin otkrio sve o radu na kruzeru: Lik zaradio 10.000$ za mesec dana

Svi oni koji se jednom odluče na krstarenje sanjaju o luksuznim i ogromnim kruzerima. Mnogi o tome govore kao o "malom gradu" na vodi, gde može da se nađe sve što je potrebno - teretana, bazena, luksuznih restorana, barova, spa-centara, bioskopa...

To su samo neke od stvari koje možete očekivati na kruzeru, a za čiju kartu je uglavnom potrebna pozamašna suma novca. Gotovo svakodnevno na društvenim mrežama možemo da pročitamo polemiku o tome koliko se zapravo zarađuje na ovim luksuznim mestima. Jedan mladić iz Srbije ispričao je za Kurir svoje iskustvo koje je imao na kruzeru.

Naime, on je pre dve godine bio prvi put na kruzeru, a drugi put se urcao na proleće minulog proleća. Tada je na brodu bio manje od devet meseci, ali, kaže da bi ponovo otišao jer je iskustvo neprocenljivo, a zarada odlična.

- Drugi put sam bio na Aljasci, tad sam imao i više iskustva, a i značilo mi je jer sam posle srednje škole radio kao konobar i naučio sve cake i veštine u ugostiteljstvu. Pošto sam znao jezik hteo dam da probam. Mislio sam da ništa ne gubim, a i moji su me podržali. Raditi kao konobar na kruzeru je teško, naporno, ali svakako zarade su dobre, bakšiš odličan. Iako sam bio zadovoljan kada sam malo ušao u priču shvatio sam da mogu mnogo manje da radim da drugoj poziciji, a da više zaradim. Stekao sam diplomu za fitnes instruktora i postao upravo personalni trener. Plata je bila bolja, a i manje se radilo. Mogao sam da "hvatam krivine" što bi rekao naš narod. Sedeo sam na palubi, pio kafu, gledao u okean i uživao, a pare su samo kapljale. Nije bilo lako doći dotle, ali naši ljudi sa Balkana dosta dobro prolaze jer su komunikativni - kaže nam mladić i dodaje:

- Zarade su jako dobre, zavisi od pozicije, ali neka minimalna plata je 2.000 evra plus bakšiš. Ja sam zarađivao dosta više, a imali smo i lika koji je mesečno uzimao i po 10.000 dolara. To zavisi i od procenata, ja sam kao fitnes trener mogao da prodajem i razne proizvode i da imam procenat od toga. Treba da imaš priču, da si ljubazan, komunikativan kako bi privukao ljude. Na tome može dosta dobro da se zaradi i ljudi to koriste. Ja nisam hteo previše da se cimam sa tim jer sam bio zadovoljan svojom zaradom. Cilj mi je bio i da putujem da vidim svet zato bih ponovo otišao i gledaću da odem jer za kratko vreme dosta para može da se zaradi, a ujedno i vidiš neke krajeve koje nikada ovako ne bi mogao.

