RESTORANI U SPLITU SKRAĆUJU RADNO VREME: Sad bi trebalo da mlate pare, a prazne stolice donose i praznu kasu! Evo o čemu se radi

"Ponedeljak je nova nedelja", piše hrvatski list o splitskim restoranima koji su izgleda uveli novu praksu poslovanja: prvi dan u nedelji proglašavaju "fajront", zatvaraju restorane i svojim zaposlenima daju kolektivni slobodan dan.

I to nije jedina novost, nastavlja dalje list. Sve je više onih restorana koji svoja vrata otvaraju tek iza 17, 18 časova.

"Prilagodili su se najbrojnijim splitskim gostima, mladoj populaciji koja tek sa sumrakom kreće u masovnu invaziju na gradski centar. Sećate se kako je to nekad bilo? Orilo, gorilo, svetkom i petkom restorani su bili otvoreni. I to od ranih jutarnjih sati, do kasno u noć. Nije se tad događalo ono čemu danas svedočimo, da nam gosti na brojnim lokacijama u špicu sezone poljube zatvorena vrata. Zato se pre odlaska u restoran dobro informišite o njegovom radnom vremenu, kako vas na kraju ne bi dočekala gladna usta", poručuje Jutarnji.

Nekoliko stvari u igri

Verovali ili ne, jedan od razloga za ovakvu praksu je i to što su pojedinim ugostiteljima u baštama zabranili upotrebu suncobrana. A ko želi na plus 40 stepeni da se kuva na Suncu dok pije kafu?

Prazne stolice donose i praznu kasu, pa vlasnici ekonomski gledano nemaju potrebe da organizuju još jednu smenu, piše Slobodna Dalmacija.

- Takvom odlukom iz ponude im ispadaju ručkovi jer ih nemaju za koga praviti. Pa sve karte bacaju na večeru. I šta će im onda dva tima, nema potrebe, to je s ovakvim gostima postalo totalno neisplativo. Da, ali s obzirom na to da osoblju moraju dati jedan slobodan dan, dođu u problem jer im fale dva, tri čoveka za popunjavanje rasporeda. I ta dva, tri čoveka treba naći, a radnika nema. Ako ih i nađu, treba ih i platiti, a puno njih misli da su bogom dani pa traže ogroman novac. I onda ugostitelji problem preseku tako što u nedelju, neki u ponedeljak, kolektivno uzmu slobodan dan. Isplatlivije im je to nego da uđu u nepotrebni trošak - kaže jedan iskusni splitski ugostitelj.

Jure Šundov kaže da su ponedeljak, između ostalog, definisali kao kolektivni neradni dan kako bi osoblju omogućili odmor od užurbanog nedeljnog ritma.

- Prilagodili smo se kretanjima tržišta, eklatantnom problemu nedostatka kvalitetne radne snage. Postizanjem neradnog ponedeljka optimizovali smo naše poslovanje. U suprotnom, da smo odlučili praktikovati sedmodnevnu radnu nedelju, trebali bismo zaposliti još nekoliko ljudi. To su nova plaćanja, obaveze, to nije mali novac. Ovako kad smo sve sabrali, zaključili smo da nam je lakše ljudima dati jedan dan slobodno. Ali ne možemo takav izbor generalizovati, svako ima svoje razloge prelaska na šestodnevni radni ritam. Svako to gleda i praktikuje na svoj način. Videćemo što će nam doneti špica sezone, možda se odlučimo za otvaranje i ponedeljkom. Za sada će biti ovako - rekao je Jure Šundov.

(Kurir.rs/Jutarnji list/Slobodna Dalmacija)