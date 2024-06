DAN ODMORA U OVOM GRADU NA JADRANU PAPRENO KOŠTA: 200€ spremite samo za jednu neophodnu stvar, turisti pobesneli

Počela je sezona letovanja, a cene su gotovo svuda veće nego prethodne godine.

Međutim, iznos koji treba da izdvojite samo za jednu stavku u Dubrovniku, posebno je iznenađujuća za turiste.

Dubrovački Sanitat objavio je cene parkinga po zonama u gradu.

One variraju u zavisnosti od meseca u kojem posećujete ovaj grad, ali tokom letnje sezone dostižu i do neverovatnih 200 evra za jednodnevni parking.

foto: Shutterstock

Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada u Nultoj zoni svakim danom od 0:00 do 24:00, u 1. zoni (poslovna zona) svakim danom od 06:00 do 22:00, u 2. zoni svakim danom od 06:00 do 2:00, u 3. zoni svakim danom od 06:00 do 22:00 i u 4. zoni svakim danom od 00:00 do 24:00.

Cena parkinga u junu za jedan sat iznosi 10 evra u 0. zoni, dok je u 1. i 3. 1,30 evra, a u 2. zoni 6,60.

Dnevna karta za parking iznosi 199,10 evra u 0. zoni, dok je u 2. nešto jeftinija - 132,70 evra.

U 3. zoni cena dnevne karte je 17,30 evra.

Iste cene karata stoje i u julu, avgustu i septembru.

Kurir.rs/ b92 putovanja/ A. K.

