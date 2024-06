U SVOM DVORIŠTU ZA MALE PARE UŽIVAJTE KAO NA PLAŽI: Cene pristupačne svima, evo koliko vas košta privatni vodeni kutak

Zagazili smo lagano u jun i kalendarski leto samo što nije počelo, stoga će uskoro dvorišta i bašte biti ukrašeni bazenima - montažnim ili onim na naduvavanje. Preko interneta se montažne konstrukcije mogu kupiti već za oko 15.000 dinara pa sve do ekstravagantnijih varijanti čija cena doseže i preko 200.000 dinara.

Cena montažnih bazena zavisi, između ostalog, od materijala, dimenzija i opremljenosti te se zato može naći model za svačiji džep i ukus. Vrlo često su aktuelni popusti, a moguće ih je kupiti na rate.

Dostupni su u velikim trgovinskim lancima, kao i onlajn.

foto: Shutterstock

Cene montažnih bazena

Na primer, jedna od najpovoljnijih varijanti je okrugli bazen (dimenzija 305✕76 cm) sa čeličnom konstrukcijom i kapacitetom od 4.678 litara se na jednom specijalizovanom sajtu prodaje za 15.490 dinara. To je cena sa uračunatim popustom, a početni iznos bio 18.990.

14.990 dinara košta bazen 'od lajnera i metalne konstrukcije/rama' i dolazi sa 'filter pumpom 30V koja se postavlja sa spoljne stane bazena', objašnjeno je u ponudi na internetu. Kapacitet mu je 4.542 litra.

Nešto skuplja varijanta je, na primer, bazen od 27.770 dinara. Dimenzije okruglog modela su 3.66 × 99 cm, dok je snaga filter pumpe 220-240 V. Naglašeno je da je namenjeno za uzrast 6+ godina. Ima nešto veći kapacitet bazena - 8.592 litara.

foto: Shutterstock

Skuplji bazeni uglavnom podrazumevaju mogućnost relaksacije za celu porodicu, odnosno za veći broj osoba. Proizvođači naglašavaju i jednostavnu montažu i demontažu.

Ko želi veliki pravougoni bazen sive boje sa kapacitetom od 10.874 litra uz koji dolaze merdevina i pumpa, trebalo bi da iskešira oko 50.000 dinara.

Bazen koji 'nudi prostranost sa dimenzijama od 549 x 132 cm i kapacitetom od 26.420 litara' dolazi uz peščanu pumpa napona 220-240 V (kapacitet od 7.9 m³) i dodatu opremu kao što su merdevine i podloga za bazen koja štiti od oštećenja, i prekrivka. Cena je 80.777 dinara.

Instalacija montažnog bazena

Postoje različite vrste montažnih bazena. Mogu se podeliti po načinu održavanja (celogodišnji i sezonski) ili po instalaciji (nadzemni i ukopni). Tu su još hemijski i biološki bazeni, skimerski i prelivni bazen, bazeni obloženi lajnerom i staklenim mozaikom i drugi.

Kako se navodi na jednoj stranici specijalizovanoj za prodaju bazena i opreme, opseg montažnih bazena može biti od 3 do 11 metara, a širina od 2 do 5 metara. Dubina porodičnih montažnih bazena se kreće od 30 cm pa do 150 cm.

foto: Shutterstock

Prilikom postavljanja bazena takođe je važno dobro ga pozicionirati i pripremiti podlogu.

- Ukoliko su bazeni jednostavnih konstrukcija ili nemaju konstrukciju obavezno pripremite tepih ili geo filc na čega ćete postaviti bazen - a ako ga montirate u dvorištu i želite da vaš mali akva-park traje nekoliko godina, stručnjaci sa jednoj sajta savetuju da izbetonirate prostor za bazen pritom ostavljajući 50 cm sa svake strane kako biste ga lakše održavali.

Održavanje montažnih bazena

Ukoliko se pravilno održavaju, montažni bazeni mogu trajati i nekoliko godina. Najvažniji elementi koji doprinose tome su filter i pumpa, koji najčešće idu uz sam proizvod prilikom kupovine. Važno je da budu adekvatni za količinu vode koju će prečišćavati.

Pored njih, dezinfekcija vode se obavlja dodavanjem hlora ili sličnog sredstva. Za održavanje higijene bazena potrebni su još:

mrežica za sakupljanje neželjenog otpada

četke za alge koje se nakupe u određenim delovima bazena

usisivač bazena

Prilikom odlaganja, važno je dobro očistiti i spakovati svaki deo montažnog bazena. Ukoliko je u pitanju u zidan bazen ili prosto želite da konstrukcija stoji, obezbediti zimsku ciradu i zaštitne plovke, preporuka je jednog proizvođača bazena čiju smo ponudu pregledali.

biznis.kurir.rs/Blic