PAD CENE JAGNJIĆA SE NASTAVLJA: I prasići se kupovali za manje para nego pre sedam dana, evo kakva je situacija sa ostalom ponudom

Cena teladi simentalske rase, težine do 160 kilograma, evidentno je pala prošle nedelje na stočnoj pijaci u Užicu, na 640 din/kg. Zabeležena je i niža cena krava za klanja iste rase, jer je dominirao iznos od 280 din/kg, prenosi STIPS.

Cene teladi su bile niže i u klanicama na području zlatiborskog regiona gde su otkupljivana za 650 din/kg, ali je zabeležen rast otkupne cene tovnih bikova na 370 din/kg i krava za klanje na 280 din/kg.

foto: Printscreen/ RTV Santos Zrenjanin

Otkupna cena teladi u klanicama na području mačvanskog regiona bila je 800 din/kg, a tovne junadi 375 din/kg. Na području Loznice tovni bikovi otkupljivani su za 360 din/kg. Otkupna cena teladi težine do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma odgajivači su dobijali 500 din/kg, a za krave za klanje 200 din/kg.

Prasići do 500 din/kg

Otkupna cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona, a dominirao je iznos od 230 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je pad cene prasadi u kategoriji od 16 do 25 kilograma na dominantnih 500 din/kg, krmača za klanje na 180 din/kg i rast prodajne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na dominantnih 240 din/kg.

foto: Shutterstock

Prasad su bila jeftinija i na pijaci u Kraljevu, gde im je cena bila 360 din/kg. Niža je u odnosu na prethodni period bila i cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 180 din/kg. Pad cene prasadi zabeležen je i na pijaci žive stoke u Loznici gde su kupovana za 500 din/kg. Ista cena prasića bila je i u klanicama na području jablaničkog regiona, a tovnih svinja 220 din/kg.

Jagnjad od 460 do 550 din/kg

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 500 din/kg i rast otkupne cene ovaca na 200 din/kg. U Kragujevcu, jagnjad su otkupljivana za 500 din/kg, jarad 300 din/kg i ovce 180 din/kg.

foto: Shutterstock

Otkupna cena jagnjadi bila je niža protekle sedmice i u klanicama na području podrinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 530 din/kg, dok su u klanicama na teritoriji mačvanskog regiona otkupljivana za 550 din/kg. Na pijaci žive stoke u Užicu jagnjad su se mogla pazariti i za 460 din/kg, dok su ovce koštale 170 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu mogla su se pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 500 din/kg, za jarad su kupci plaćali 400 din/kg, za ovce 235 din/kg, dok je najčešća prodajna cena koza iznosila 170 din/kg.

biznis.kurir.rs/Agroklub