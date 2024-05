CENA PRASIĆA POČELA DA PADA: Kilogram žive vage sada košta 350 dinara, evo kakva je situacija sa jagnjićima

U protekloj nedelji zabeleženo je poskupljenje teladi simentalske rase težine do 160 kg koja su na pijaci žive stoke u Užicu prodavana za 700 din/kg, dok su krave za klanje otkupljivane za 300 din/kg. Kako prenosi STIPS, u klanicama na području podunavskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova simentalske rase težih od 500 kilograma, a dominirao je iznos od 360 din/kg.

Na području moravičkog regiona otkupna cena muške teladi simentalske rase, težine do 160 kilograma, iznosila je 725 din/kg, dok su ženska grla iste rase teladi klaničari plaćali 700 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu mogle su se pazariti priplodne junice po dominantnoj ceni od 250.000 dinara po grlu. Najčešća otkupna cena tovnih bikova simentalske rase, težine iznad 500 kilograma, iznosila je 350 din/kg, a krava za klanje 240 din/kg.

Prasad jeftinija u Leskovcu i Čačku

Pad otkupne cene prasića zabeležen je u klanicama i na stočnim pijacama u Leskovcu, gde su otkupljivani od 500 din/kg, odnosno za 550 din/kg. Otkupna cena tovnih svinja težine iznad 120 kilograma zadržala je iznos od 220 din/kg. Pad cene prasadi nastavljen je i na stočnoj pijaci u Čačku, gde su za grla težine do 15 kilograma kupci su trebali da izdvoje 360 din/kg, a za prasiće od 16 do 25 kilograma 350 din/kg, što je za trećinu niža cena u poređenju sa nedeljom pre ove.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu prasad su poskupela, pa su se ona od 16 do 25 kilograma mogla kupiti za 550 din/kg. Cena tovnih svinja, u kategoriji od 80 do 120 kilograma, bila je niža u odnosu na prethodni period - 230 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena prasadi, težine od 16 do 25 kilograma (550 din/kg) i krmača za klanje (190 din/kg). Klaničari sa područja južnobanatskog regiona oborili su otkupnu cenu prasadi, u kategoriji od 16 do 25 kilograma na dominantnih 600 din/kg, a tovnih svinja na dominantnih 220 din/kg.

Jagnjad do 600 din/kg

Otkupna cena jagnjadi dostigla je iznos od 600 din/kg u klanicama na području podrinjskog regiona, što ukazuje na rast cena. Ovce su, takođe, otkupljivane po višoj ceni, a dominirao je iznos od 230 din/kg. Jagnjad su bila jeftinija na pijaci žive stoke u Kraljevu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 400 din/kg. Niža je bila otkupna cena jagnjadi i u klanicama na području raškog regiona. Dominirao je iznos od 500 din/kg.

Pad cene jagnjadi zabeležen je i na stočnoj pijaci u Nišu uprkos vrlo slaboj ponudi, gde su otkupljivana za 550 din/kg. Na pijaci žive stoke u Smederevu takođe je bila niža cena jagnjadi, jer je dominirao iznos od 550 din/kg. U ponudi je bilo ovaca čija je dominantna cena iznosila 300 din/kg. Klaničari sa područja Pirotskog regiona protekle nedelje otkupljivali su jagnjad po nižim cenama, jer je dominirao iznos od 550 din/kg.

