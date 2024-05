EKSKURZIJA S NOĆENJEM U SUBOTICI 16.800 DINARA: Koliko koštaju izleti za decu u Srbiji? Nastavnicima po danu i do 20.000 dinara

Proleće i jesen su period godine kada se realizuju učenička putovanja- ekskurzije, rekreativne nastave, izleti. Umesto da u fokusu bude šta će deca novo naučiti, druženje, svake godine glavna tema je cena putovanja. U odnosu na prošlu jesen, cene ekskurzija, rekreativnih nastava, izleta sada su povećane za 10 odsto.

Tako, recimo, šestodnevna nastava u prirodi na Kopaoniku roditelje košta oko 40.000 dinara. Jedino olakšanje je što se plaća na sedam mesečnih rata. Za ekskurziju sa jednim noćenjem u Subotici cena je 16.800 dinara. Međutim, najveće negodovanje kod roditelja izazvali su jednodnevni izleti.

Jednodnevni izlet u Jagodinu jednoj prestoničkoj školi ponuđen je za 6.000 dinara. Uključeni su ručak i poseta dino parku. Drugoj školi u Beogradu je izlet do oglednog dobra "Mali Dunav" ponuđen po ceni od 2.200 dinara. "Mali Dunav" se nalazi na periferiji Beograda, udaljen je dvadesetak kilometara od centra gada, a u cenu nije uračunat ručak za decu, već samo prevoz i ulaznica (koja košta 300 dinara, grupna mnogo manje).

"Išli smo nas troje prošle godine na izlet u Vinču, na ogledno dobro "Mali Dunav". Ulaznice i gorivo su nas koštali manje od 2.000 dinara. Plus počastili smo se sladoledom. Sad taj novac treba da dam samo za jedno dete, bez užine. Prošlog meseca smo otišli kolima na Oplenac i u Orašac, da vidimo Zadužbinski kompleks Karađorđevića. Gorivo, ulaznice i ručak za nas troje u jednom od boljih restorana tamo koštalo nas je oko 8.000 dinara. Preko škole samo ako mora. Ovako cela porodica vidi i nauči nešto i još provedemo lep dan zajedno", kaže jedan od roditelja.

Koliko god se roditelji trudili da deci priušte ekskurzije, izlete u poslednje vreme za mnoge je to postala nemoguća misija. Spremiti dva školarca danas za rekreativnu nastavu teško je izvodljivo za roditelje sa prosečnim platama u Srbiji, a nedostižno za one na minimalcu. U svakom odeljenju ostane uvek pet do deset učenika koji ne odu na putovanje.

foto: Shutterstock

Stiče se utisak da se niko ne trudi da napravi aranžman koji će biti prihvatljiv za roditelje svakog deteta, bez obzira na socijalni status porodice. Da na putovanja mogu da odu svi učenici iz razreda. Tako je raslojavanje vidljivo još od prvog razreda.

Pred polazak na ekskurziju uvek je fokus usmeren na odlazak na putovanje, niko ne razlišlja o osećanjima dece, koja ostaju, kojima roditelji to nisu mogli da plate. Kako se oni osećaju.

Direktor Mreža organizacija za decu Srbije Saša Stefanović kaže da svi znamo da smo nejednaki, ali da ranije, bar u školi, to nije bilo toliko vidljivo kao sada. Danas deca, kako kaže, od najmlađeg uzrasta "dobijaju lekciju" gde im je mesto.

"Ekskurzije su samo jedan primer kako deca od malih nogu dobijaju lekciju, poruku gde je kome mesto. Polako shvataš kako funkcioniše svet. Zar nije bolje da se nađe neka jeftinija varijanta gde bi svi učenici išli. Za one koji nemaju ni to da plate, ostali da pokažu solidarnost. Svrha ekskurzije je učenje i druženje", rekao je Stefanović za Euronews Srbija.

Dodaje da mnogi roditelji pristaju i na visoke iznose ekskurzija, samo da im se deca ne razlikuju od drugih. Agencije daju ponude za dečja putovanja na rate, što je jedna pogodnost.

"Živimo na rate. Na rate šaljemo decu na ekskurziju, na rate kupujemo udžbenike, na rate kupujemo odeću ... i onda kada stignu sve te rate nađemo se opet u problemu", priča on. Zoran Serdar, predsednik Odbora za dečiji i omladinski turizam asocijacije YUTA kaže za Euronews Srbija da se vodi računa da cene đačkih putovanja budu prihvatljive za većinu roditelja, ali da je sve poskupelo - prevoz, hoteli, tako da su i agencije morale da povećaju cene ekskurzija, izleta.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Šta ulazi u cenu putovanja

A šta zapravo ulazi u cenu ekskurzije? U cenu su ugrađeni troškovi prevoza učenika, smeštaja u hotelu, hrana, ulaznice, dnevnice za vodiča, lekara, nastavnika, zarada agencije, ali i gratis mesta.

Kolike će biti dnevnice nastavnika koji vode decu na izlete i ekskurziju odluku donosi Savet roditelja u školi. Danas se one kreću od 750 do 1.000 dinara po detetu. Primera radi, ukoliko nastavnik vodi 20 učenika i Savet roditelja odluči da se izdvaja po 1.000 dinara za dnevnice, to znači da mu po danu sleduje 20.000 dinara (od svakod deteta po 1.000 dinara).

Ukoliko decu vodi tri dana na ekskurziju dobija 60.000 dinara, a ukoliko je u pitanju rekreativna nastava koja traje sedam dana sleduje mu 140.000 dinara.

Dnevnice su jedan segment koji ulazi u cenu ekskurzije. Drugi važan segment su gratis mesta. Gratis mesta ne daju agencije, ni hotelijeri već se oni ugrađuju u cenu ekskurzije.

Sedlar kaže da je realno da cena jednodnevnog izleta od Beograda do Jagodine bude oko 6.000 do 6.500 dinara.

"Realna cena za izlete bez ručka oko 3.000-3.500 dinara. Cene sa ručkom su 4.500 dinara. Plus dnevnice nastavnike, plus porez na te dnevnice. Realna cena je između 5.500 i 6.500 dinara, kada se sublimira sve", rekao je on za Euronews Srbija.

Napominje da je nekada ručak bio 500-600 dinara po učeniku, a da je sada plaća 1.000-1.200 dinara. Ni dnevnice vodiča više nisu iste. Pre godinu dana su bile 6.500-7000 dinara, sad 8.500-9.500 dinara, pa i više. Prevoz je nekada bio 1,25 - 1,30 evra po kilometru, sada ide 1,5 euro za solo autobuse dok su dabl dekeri 1,7 do 2 evra po kilometru. Sve to ulazi u cenu ekskurzije. Cena hotela je posebna priča. Polupansion na nekoj planini u Srbiji je skuplji nego polupansion u hotelu sa četiri zvezdice u okolini Rima", kaže on.

Agencije koje se bave đačkim turizmom već su za jesen formirane ponude sa novim cenama. Serdar kaže da će đačka putovanja na jesen biti skuplja za 10 do 15 odsto.

Kurir.rs/Euronews