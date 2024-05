DOBIO PRESUDU PROTIV DRŽAVE A IPAK JOJ DUGUJE?! Vlasnik 'pucao sebi u koleno' kad je tražio odštetu nakon što mu je vuk ubio psa

Vlasniku psa kojeg je u Dalmatskoj u Hrvatskoj ubio vuk dobio je 398 evra odštete od države, ali kako je tražio 5.309 evra, za troškove postupka moraće da plati državi 1.700 evra, koji se računaju prema uspehu tužbe. Iako je ostvario uspešan spor, on je finansijski na gubitku.

U martu 2017. godine vlasniku psa ponuđeno je oko 300 evra za pokušaj nagodbe, ali je on to odbio jer je Pravilnikom o visini naknade štete prouzrokovane nezakonitom radnjom na zaštićenoj životinji propisana naknada od 5.312 evra. Zbog toga je on tražio istu odštetu za njegovog psa koliko bi država tražila za nezakonitu likvidaciju vuka.

foto: Profimedia

Urađeno je i veštačenje, a vlasnik psa je predložio svoje psihijatrijsko veštačenje jer je gubitak psa za njega bio bolan. Pretrpeo je štetu za najmanje dve godine lova u kojima je koristio psa. Međutim, taj deo zahteva za naknadu neimovinske štete i izgubljene dobiti sud nije uzeo u obzir jer je, predlažući mirno rešenje spora, tražio samo naknadu imovinske štete za ubijenog psa.

Kako se navodi, pas je bio na lancu dugom 10 metara u kući pored neograđenog vinograda gde je čuvao grožđe od divljih svinja, prenosi Večernji.hr.

Naime, prema kriterijumu, psi moraju biti zatvoreni noću u odgovarajućim boksovima, štalama ili tornima sa ogradom od najmanje 1,8 metara.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

