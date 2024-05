ARANŽMANI ZA MAJ I JUN PLANULI, OSTALO JOŠ PO NEKO MESTO U SEPTEMBRU: Cene više za 15%, ali Srbi ne odustaju od ove destinacije

Broj ljudi koji su tokom prošlog meseca uplatili letovanje bio je za oko sedam procenata veći nego prošle godine, podaci su kojima raspolaže Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (JUTA). Ovo je dokaz da je interesovanje građana za putovanja nepromenjeno i veliko, uprkos tome što su cene značajno skočile u odnosu na prethodne sezone. Prva na listi najpoželjnijih destinacija za odmor i dalje je Grčka.

Kako je rekao direktor JUTA Aleksandar Seničić, prodaja aranžmana počela je još u oktobru. Oni koji su već tada mogli da planiraju letovanje prošli su dobro, jer su tada popusti bili i do 50 odsto i trajali su do sredine aprila, dok su kasnije bili nešto manji.

- Ove godine je najveće interesovanje za Grčku, gde se očekuje da na letovanje ode više od milion srpskih turista - rekao je Seničić. - Našim turistima je veoma zanimljiva i Turska, kao porodična destinacija sa veoma dobrim odnosom cene i kvaliteta. Veliki broj ljudi tradicionalno ide u Crnu Goru, zatim Egipat i Tunis, a veliki je broj čarter letova za Italiju i Španiju, gde takođe na letovanje ide značajan broj ljudi.

Prema rečima prvog čoveka JUTA, među zemljama koje su primamljive za naše ljude neizostavno treba navesti i Bugarsku, a zatim i Albaniju koja je kao destinacija još od 2020. godine prisutna u našem prostoru. Očekuje se da značajan broj putnika ode u Hrvatsku i reč je uglavnom o individualnim putovanjima turista koji putuju u sopstvenom aranžmanu.

- Cene u Grčkoj, gde će letovati najveći broj srpskih turista, značajno su veće nego prošle godine i to za sedam do 15 procenata. Za toliko će biti skuplji apartmani, a povećani su i neki drugi troškovi. Reč je o taksama, pa će takse koje su lane iznosile pet evra za 10 dana boravka ove godine koštati 15 evra. To poskupljenje uzrokovano je požarima i poplavama prošle godine i željom Grčke da se kroz povećanje taksi pomogne sredinama pogođenim prirodnim nepogodama. Za oko 20 odsto poskupeli su hoteli - istakao je Seničić.

Prema ovogodišnjem iskustvu turističkih agencija, zanimljivo je da je izražen trend da ljudi putuju van sezone, pa je dosta mesta rasprodato za kraj maja, početak juna i septembra. Gotovo po pravilu, rezervisali su ih roditelji sa decom školskog uzrasta, što pokazuje da su ljudi zarad očuvanja kućnog budžeta spremni da im deca propuste i nekoliko dana nastave, zaključio je Seničić.

