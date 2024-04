BAHATE SE ARANŽMANIMA UOČI PRAZNIKA: Bez 300 € ne planirajte put van Srbije za 1. maj, za par dana cene skočile DUPLO

Cene avio-karata za 1. maj idu u nebesa, pa tako za ono što smo u regularnim okolnostima davali u vrh glave 100 evra, u momentu kada ceo svet praznuje, plaćamo i po 200 evra više.

Da ste me prošle nedelje pitali ,,gde ću za 1. maj", verovatno bih vam spomenula Maltu, možda bih okušala sreću i sa Lisabonom, ali nakon što me je "ošamarila" cifra od 40.000 dinara za period od 28. aprila do 2. maja preko "low-cost" avio-prevoznika, moj odgovor je da ću ga ,,sa zadovoljstvom provesti kod kuće".

foto: Shutterstock

Mikelanđelo, vidimo se neki drugi put

Ako ste planirali posetu Vatikanu, savet je da pričekate još malo. Zanimljiv detalj je da smo povratne karte u vreme katoličkog Božića do Rima plaćali 50 evra po osobi, a sada ta cifra staje 36.800 dinara u periodu od 27. aprila do 2. maja.

Biću srećna i kod kuće

Ukoliko ste malo želeli do zemlje gde žive najsrećniji ljudi na svetu, Danske, i njenog glavnog grada Kopenhagena, sreća prilično dobro zvuči i u Beogradu. Prostije rečeno, za 40.600 dinara ,,biću srećna i kod kuće". Toliko vas staje povratna karta do Kopenhagena u periodu od 28. aprila do 3. maja.

foto: Shutterstock

Razlika 20.000 dinara

Prvomajske praznike možete provesti i u najzapadnijoj tački Evrope (Lisabonu) za 41.500 dinara. U pitanju je period od 30. aprila do 3. maja.

Samo dve nedelje kasnije, u periodu od 14. do 18. maja trebalo bi da izdvojite skoro upola manje novca, tačnije 22.000 dinara.

Još jednom napominjemo, ovo su cene preko poznate "low-cost" kompanije gde bi trebalo, kako joj samo ime kaže, da cene budu "pristupačne za svačiji džep".

kurir.rs/Telegraf Biznis