Jedan od najpoznatijih modnih brendova na svetu Luj Viton otvoriće svoje predstavništvo u Srbiji do 2026. godine.To je najavio i predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

O tome šta dolazak ovog brenda znači za modnu industriju Srbije, ali i za domaću ekonomiju sa modnom kreatorkom Suzanom Perić razgovarala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković.

03:42 SUZANA PERIĆ OTKRILA ZAŠTO JE LUJ VITONU POTREBNO DVE GODINE DA STIGNE U BEOGRAD! Ovim tempom, Beograd će po modi biti KAO MILANO

- Pa, to je velika stvar. To samo pokazuje koliko je država Srbija sada napredovala, koliko smo mi ekonomski stabilna država, da je jedan tako prestižan brend, Luj Viton, koji nije samo modni brend, to je institucija, to je najprestižniji luksuzni brend, koji neće da dođe i neće da se pojavi u zemlji koja nije ekonomski stabilna, za koju ne misli da ima dovoljno tržišta, dovoljno samih građana Srbije, kao i turista i posetilaca. Znači, razvijenost naše zemlje je toliko velika, da jedan tako prestižan brend želi da se etablira i dođe u Srbiju. To je za nas, kao modne brendove, stepenica više. To znači da će naši modni brendovi, kao i moj luksuzni brend Suzana Perić, moći da se pozicioniraju na istom nivou kao što su i svetski brendovi, da ćemo imati uporedbu, da kažemo da se prodajemo u zemlji u kojoj se prodaju i brendovi koji su na najvišem nivou. Dolazak Luj Vitona je pokazatelj koliko smo mi sada zemlja koja je stabilna, otvorena za turiste, otvorena za vrstu biznis kongresnog turizma, otvorena za posetioce koji su u mogućnosti da sebi priušte tako jedan etabliran i skupi brend. Nije samo koliko će taj brend da se prodaje, nego je to način da je ta zemlja dobila nivo i dobila mogućnost da se tako etablira brend visokog nivoa, luksuznog nivoa prodaje kod nas.

Da li postoji mogućnost možda da Beograd za koju godinu postane i Novi Milano?

- Pa ja se nadam. To je bio i moj prethodni intervju. Ja sam studirala na najprestižnijoj akademiji mode i dizajna u Dizeldorfu. Krenula sam se bavim ovim poslom pre 26 godina. Moja kompanija je toliko stara i moj cilj je bio da postanemo luksuzni brend. Postajemo luksuzni brend u momentu kada je Srbija najrazvijenija, naravno kada dolazi jedan tako luksuzan brend, on i treba jedno dve godine. Sam enterijer za taj brend se naručuje i pravi po posebnim njihovim konfekcijskim pravilima. Tako da razvojni put jeste dve godine da se on pojavi i da počne da se prodaje. To je na nivou luksuznih brendova sasvim jedan regularni vremenski period. Dolaskom njega pre toga će se verovatno pojaviti i drugi brendovi, a posle toga naravno da će svi brendovi biti zastupljeni. S obzirom da nama dolazi i EXPO i sve, mi smo stvarno jedna pokazatelj kako jedna zemlja može da napreduje i kako se sa svetskim nivoom može. Tako da smo korak uz korak uz Milano - zaključila je Suzana Perić.

