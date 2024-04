AKO VAS UHVATE U NEMAČKOJ DA OVO RADITE - ODRAĆE VAS KAZNOM! Penali idu i do 25.000 evra a Balkanci za nešto što obožavaju!

Visoke, gotovo letne temperature sve su nas namamile napolje, a to znači i da je krenula sezona roštiljanja.

Ali, ako živite u Nemačkoj i želite da roštiljate na terasi, morate se pridržavati novog pravila ako ne želite da vas oderu kaznom.

Naime, nemački mediji pišu da je najveći problem s roštiljem na drveni ugljen jer previše dimi. Dim od roštilja na drveni ugljen ne samo da može da stvori neugodnosti komšijama već možete i da kršite nemačke zakone o zaštiti okoline.

foto: Profimedia

Ako pečenje na roštilju uzrokuje štetu po okolinu zbog previše dima, mogu se izreći kazne koje se penju čak do 25 hiljada evra. Osim toga, ako to radite učestalo, to može dovesti i do sudskih sporova.

Nemački mediji upozoravaju da bi građani trebalo da pripaze da ne izazovu ozbiljne probleme i da se pridržavaju važećih propisa.

Kurir.rs/Index