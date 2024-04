EVO GDE JE SVE ZABELEŽENO POSKUPLJENJE PRASADI: Ovakvo je stanje na pijacama u Srbiji, cene jagnjića takođe izmenjene

Otkupna cena teladi i tovnih bikova simentalske rase bila je niža protekle nedelje na stočnim pijacama u Šapcu i okolini, a dominirao je iznos od 800 din/kg. Niža je bila i otkupna cena tovnih junadi težih od 480 kilograma, koji su otkupljivani za 365 din/kg, prenosi STIPS.

Klaničari iz braničevskog regiona su tokom poslednje sedmice marta otkupljivali telad simentalske rase težine do 160 kilograma za 550 din/kg, a tovnu junad telesne mase do 300 kilograma, po ceni od 500 din/kg. Krave za klanje iste rase otkupljivane su za 220 din/kg. Slična je situacija zabeležena i na stočnoj pijaci u Požarevcu.

foto: Profimedia

Na području Kraljeva otkupljivana su telad simentalske rase težine do 160 kilograma, tovni bikovi iste rase težine veće od 500 kilograma i krave za klanje, a cene su ostale nepromenjene u odnosu na prethodni period.

Cena prasića - do 540 din/kg

Klaničari sa područja podrinjskog regiona protekle nedelje podigli su otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 540 din/kg, kao i tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma na 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Čačku zabeležen je rast prodajnih cena obe kategoriije prasadi, pa su se grla teška do 15 kilograma najčešće mogla pazariti za 520 din/kg, a grla težine od 16 do 25 kilograma za 500 din/kg.

Tovljenici od 80 do 120 kilograma poskupeli su i klanicama na području južnobanatskog regiona, a cena im je bila 240 din/kg. Poskupljenje prasadi od 16 do 25 kilograma zabeleženo je i na stočnoj pijaci u Kraljevu gde su koštali 500 din/kg.

foto: Shutterstock

Jagnjad i do 550 din/kg

Jagnjad i jarad na pijaci žive stoke u Somboru su poskupela, kao i u klanicama na području pirotskog regiona gde je cena jagnjadi dostigla iznos od 550 din/kg.

Jagnjad su bila jeftinija protekle sedmice na pijaci žive stoke u Čačku, jer je ponuda ove kategorije ovaca bila dosta dobra. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 520 din/kg. Mogla su se pazariti šilježad, po ceni od 200 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu poslednje sedmice marta jagnjad su prodavana po ceni od 500 din/kg, jarad po 350 din/kg, ovce za 200 din/kg i koze za 120 din/kg, kao i prethodne sedmice.

(Kurir.rs/Agroklub)