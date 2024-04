NAJSKUPLJI PASULJ U SRBIJI KOŠTA 1.200 DINARA, TRGOVCI OGORČENI NA SVE DRUGE VRSTE: ''Ovaj kineski u naše šerpe ne dolazi!''

Najskuplji pasulj u Srbiji prodaje se u Novom Pazaru. Cene su čak i do 1.200 dinara po kilogramu. Mnogi se pitaju zašto je to tako, pa su sproveli i malu anketu u tom gradu.

- Biće još skuplje. Ono tamo što jedu u Srbiji je kineski pasulj, to u naše šerpe ne dolazi. Jednom ga je žena skuvala, to je sve sama kužmura, otišli su u obalu i šerpa i pasulj, to više u moju šerpu neće. Ovom mom pasulju ne treba ni sat vremena da se skuva - kaže jedan trgovac.

Novopazarci ističu različite razloge zbog čega je cena pasulja toliko visoka.

,,Mislim da je preterano skupo. Oni ga kupe u prodavnici, pa ga preprodaju po pijaci najverovatnije, ,,Ovo je katastrofa kod nas'', ,,Najgore što može da bude'', ,,Kod nas je sve duplo skuplje'', ''Nije skupo ako je tetovac'', glasili su komentari ljudi na ulici.

- Ja ne primećujem razliku kad je u pitanju vrsta pasulja - zaključuje autor videa na TikToku.

