USKORO NOVA 'BOLJA CENA': Država pregovara sa trgovcima o pogodnostima za građane - Evo koje bi namirnice mogle da pojeftine

Akcija "Bolja cena" značajno je doprinela obaranju cena i zato ćemo u novim okolnostima doneti i novu meru, kaže ministar Tomislav Momirović. Pratimo šta se događa na tržištu, pregovaramo sa trgovcima, proizvođačima, dobavljačima i izaći ćemo uskoro sa novom akcijom, najavio je Momirović i dodao da će biti "ubačeni još neki vrlo važni proizvodi".

Momirović kaže da je jedna od osnovnih obaveza države da štiti naše građane od visokih cena koje postoje na tržištu.

- Mi smo prošle godine imali inflaciju od skoro 16,5 procenata. Ta inflacija je direktna posledica rata na istoku Evrope. Sproveli smo ovu akciju, koju su mogu slobodno danas da kažem kopirale praktično sve zemlje u regionu. Oborili smo inflaciju na 5,5 procenata - kaže ministar.

Dodaje da Republički zavod za statistiku kaže da je akcija "Bolja cena učestvovala" u obaranju inflacije sa 16,5 procenata.

- Akcija je značajno doprinela obaranju cena i mi moramo u novim okolnostima da donesemo jednu novu adekvatnu meru. Pratimo situaciju na tržištu, uočavamo neke dobre trendove i neke ne tako dobre i izaći ćemo sa novom akcijom - objašnjava Momirović.

Odgovarajući koja će to biti akcija, Momirović kaže da će izaći sa akcijom koja će se nadovezati na akciju Bolja cena - još više proizvoda, još atraktivnije cene.

Da izađemo u susret potrebama ljudi, kao i kod prava potrošača, bavimo se konkretnim stvarima, bavimo se čovekom, dodaje Momirović.

Koje bi namirnice mogle da pojeftine

Kada je reč o akciji 'Bolja cena', tu je bilo 36 grupa proizvoda i to nisu bili bilo kakvi proizvodi.

- To su proizvodi koje kupuje svaki građanin naše zemlje, od mleka, jogurta, pelena, sredstava za higijenu. Očekujemo da ćemo ubaciti još neke vrlo važne proizvode, pregovaramo sa trgovcima, proizvođačima, dobavljačima. To je jedan kompleksan niz - rekao je Momirović i dodao da će se to dogoditi vrlo uskoro.

- Patimo sve vreme situaciju na tržištu, napravili smo veliki rezultat. Oborili smo inflaciju zajedničkim aktivnostima Vlade Srbije i Narodne banke. Nećemo se zaustaviti dok inflacija ne padne ispod 3 procenta - zaključio je Momirović.

(Kurir.rs/RTS)