ŽENA SA BALKANA U AUSTRIJI PRAVILA TORTE ''NA CRNO'' I ZARADILA 72.000 €: Sve je palo u vodu zbog OVOGA, uopšte je nisu štedeli!

Na društvenim mrežama pojavila se objava gde se navodi situacija u kojoj se našla jedna žena sa Balkana, koja je, pored prijave na austrijskom Zavodu za zapošljavanje, odlučila da dodatno zaradi praveći poslastice i na taj način uspela da skupi čak 72.000 evra.

U Austriji je bila na AMS-u, odnosno na njihovom birou za zapošljavanje, a dodatno je na tortama zaradila oko 72.000 evra. Putem društvenih mreža nudila je domaće slatkiše, za šta je finansijska policija saznala, pretpostavlja se prijavom nekog poznanika ili prijatelja.

Problem je nastao kada su uvideli da je žena bila prijavljena u Zavodu za zapošljavanje u Austriji, za šta je primala i naknadu.

- Često mogu na društvenim mrežama da se nađu objave poput ''pravim domaće pite, torte, kolače...'', ali ko nema registrovan obrt - neka se ne igra - pisalo je u objavi.

U komentarima su se našla podeljena mišljenja na ovu temu, a neka od njih su sledeća:

''Ja bih sve takve prijavila. Šta smo mi koji smo otvorili firme i plaćamo porez i doprinose - idioti?'', ''Bolje da je prijavila i pošteno zaradila 72.000 evra'', ''Čista glupost, to spada u hobi i niko nema prava da vas ograničava'', ''AMS 1.300 evra plus 2.000 na tortama, pa tako bi se moglo do penzije'', ''Što drugi da plaćaju, a ona ne'', zaključili su pratioci.

