EVO KOLIKU PROVIZIJU VAM UZIMAJU KADA KARTICOM NE PLAĆATE RAČUNE U SVOJOJ BANCI: Šalteri u ulozi bankomata, a cifre pozamašne

Mnogi građani se neprijatno iznenade kada shvate da im je banka skinula po nekoliko stotina dinara na ime podizanja gotovine na bankomatu druge banke, iako to nisu uradili.

Međutim, platili su karticom račune u menjačnici, banci, pošti i slično. A sve to provlačeći ili prislanjajući karticu na, takozvani, POS terminal – onaj koji ima svaka benzinska pumpa, prodavnica, restoran, i gde im se nikada ne zaračunava provizija kada tako plaćaju.

Problem je što, kada se taj POS terminal nalazi na šalteru u pošti, banci, menjačnici ili bilo kojoj drugoj finansijskoj instituciji u kojoj građani mogu da plate svoje račune – on ima funkciju bankomata i svako plaćanje karticom na njemu smatra se isključivo podizanjem gotovine. Nakon toga se tom „gotovinom“ plaćaju računi.

foto: Shutterstock

Dodatni problem je, međutim, što često ni sami radnici na šalteru ne znaju za naplatu provizije, pa korisnicima ne ukazuju da će imati dodatni trošak.

Neke od tih institucija su ova obaveštenja okačile na svom sajtu, poput Pošte Srbije koja to, doduše, vodi pod stavkom „isplata gotovine platnim karticama preko POS terminala“, pa iz naziva usluge nije jasno da se odnosi i na plaćanje računa.

- Pošta Srbije ne pruža usluge plaćanja računa platnim karticama, već se sve transakcije tretiraju kao isplata gotovine. U poštama se ne obavlja usluga plaćanja platnim karticama, jer je to moguće isključivo u trgovačkoj mreži, već se sve transakcije tretiraju kao isplata gotovine platnim karticama. Korisnicima je olakšano da sa tim novcem (delimično ili u celosti) odmah obave i plaćanje računa. Da li će i koliko takva transakcija biti opterećena provizijom zavisi od banke izdavaoca kartice i njenog tarifnika - stoji na sajtu Pošte.

foto: Shutterstock

Koliko zaračunavaju banke?

Prema tarifnicima prvih pet banaka sa najvećom aktivom u Srbiji – a to su, prema podacima NBS: provizije za podizanje gotovine na bankomatu druge banke, koje se kreću od jedan odsto za debitne kartice do tri odsto za kreditne kartice, dok se minimalni iznosi provizija kreću u rasponu od 60 dinara za Dina karticu do 250 dinara za ostale.

Pojedine banke izdvajaju kao posebnu naknadu za podizanje gotovine na šalterima druge banke i tu se provizije kreću do čak 350 dinara.

kurir.rs/N1