CRNOGORCI DIŽU CENU, PORCIJA KAČAMAKA I DO 80 EVRA! Čačanski ugostitelj u neverici: I 30 evra je PREVIŠE! Ovo su cene u Srbiji

Javnost u regionu nedavno je ostala u šoku kada je na društvenim mrežama objavljen cenovnik iz jednog restorana ski centra u Kolašinu u kojem stoji da je porcija kačamaka 30 evra! Još se bura nije stišala a otuda najavljuju da će porcija biti duplo skuplja.

Uskoro će u ponudi biti i kačamak sa tartufima!

- Porcija kačamaka sa crnim tartufima biće 60, a sa belim koštaće 80 evra - rekli su "Pobjedi" iz uprave i napomenuli da kilogram belih tartufa košta 1.000 evra, dok su crni nešto jeftiniji.

Ugostitelji u samom gradu Kolašinu ističu da je ovaj "luksuz" usamljen slučaj te da je cena ovog tradicionalnog jela kod njih uvek bila od 8 do 15 evra.

Tačno je, tvrde nutricionisti da je kačamak, čiji je osnovni sastojak kukuruzno brašno, veoma blagotvoran za organizam, ali ga izgleda, u Crnoj Gori malo više "cene".

Kačamak ne potcenjuju ni srpski ugostitelji, ali ga spremaju za manje pare.

- Porcija nas po normativu košta ne više od 200 dinara, a u to su uključeni punomasni sir i prvoklasni stari kajmak. U Čačku ima gostiju koji redovno dolaze na doručak i poručuju upravo kačamak - kaže Slavica, kuvarica u jednom čačanskom restoranu.

foto: Profimedia

Njen poslodavac ističe da nema razloga da porcija košta više od 500 dinara, ali dodaje da na cenu najčešće ne utiču samo namirnice.

- Istu porciju kačamaka nećete platiti isto u prosečnom restoranu u Čačku, na Kopaoniku, ili recimo na Zlatiboru, jer je u porciju uračunata i "zvezdica" odnosno kategorizacija i nivo usluge u objektu. Međutim, 30 evra za porciju je previše! - čudi se čačanski ugostitelj dodajući da po kafanama kačamak košta od 300 do 500 dinara.

U restoranima na Zlatiboru cena kačamaka je od 400 do 500 dinara, a na Kopaoniku ide i do 700.

Pravi se od belog kukuruznog brašna. Kilogram u prodavnicama košta od 150 do 200 dinara, a kod mlinara je i do 40 odsto jeftinije.

Priprema je prilično jednostavna. U dublju šerpu treba uliti oko litar vode i posoliti je po ukusu, pritom vodeći računa da se sa solju ne pretera jer su sir i kajmak koji se služe uz kačamak već slani. Kada voda proključa postepeno se dodaju dve šake brašna uz neprestano mućenje metalnom žicom.

Valja ga kuvati na tihoj vatri još desetak minuta i služiti po želji uz sir, kajmak, a neko dodaje čak i čvarke...

Nutricionisti ističu da kačamak ima dvojako delotvorno dejstvo na naš organizam.

- Kačamak dobro utiče na rad creva i ravnotežu bakterija u crevnoj flori, što znači da je dobar ne samo za varenje, već i za imunitet. Kačamak ne sadrži gluten, stoga se može reći da je jedan od najzdravijih doručaka. Tu su i minerali, cink, kaliju, magnezijum i vitamini iz grupe A, E i B. U porciji od 100 grama ima oko 100 kalorija, do 25 grama ugljenih hidrata, dva do četiri grama proteina, do dva grama masti i oko tri grama vlakana, dakle idealan obrok - kaže Mladen Dakić diplomirani nutricionista dijetetičar.

(Kurir.rs/Informer)