EVO KOLIKE ĆE PENZIJE BITI OD JANUARA AKO IMATE 15 GODINA STAŽA: Bitna su dva faktora, a ovako možete da izračunate njenu visinu

Da biste u Srbiji otišli u penziju morate da imate najmanje 15 godina radnog staža, a od 1. januara svi penzioneri koji su sa ovim stažom otišli u penziju mogu da očekuju da će im primanja "porasti" na 10.715 dinara. Razlog ovako niskih primanja je taj što su najvažniji faktori za visinu penzije upravo broj godina staža, kao i visina primanja tokom radnog veka.

Ipak kako pokazuje računica PIO Fonda, niko u Srbiji nije u ovako velikoj dubiozi u starosti, jer su najniže penzije iz kategorija samostalnih delatnosti i zaposlenih oko 21.766 dinara, tj. sa januarskim povećanjem penje: oko 25.000 dinara.

Formula za računanje penzije

Formula za izračunavanje nije nimalo jednostavna ali je suština u tome da što je veća plata, to je veća i penzija. Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda. Ključni faktori za visinu penzije: visina primanja i broj godina radnog staža.

Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža.Od 1. 1. 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. u bruto iznosu. Kad znamo koliki nam je koeficijent, njega množimo sa godinama staža i dobijamo lični bod. Na kraju dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom.

Kolike će biti ostale penzije od januara?

Kao što smo već naveli najniža penzija za zaposlene iznosiće oko 25.000 dinara, a iz kategorije poljoprivrednika oko 19.600.

Prosečna penzija za januar 2024. godine će iznositi oko 45.700 dinara. Penzije od 60.000 dinara nakon usklađivanja od 5,5 i 14,6 odsto će iznositi 72.542 dinara. Penzije od 100.000 dinara nakon usklađivanja od 5,5 i 14,6 odsto će iznositi 120.903 dinara. Najviši iznos penzije za januar 2024. godine će iznositi 229.745,34 dinara.

Kurir.rsTA SVE IMA U BEOGRADU NA OTVORENOM ZA DOČEK NOVE Koncerti na dve lokacije, vatromet na jednoj, rok legende veče pre, a za klince je najvažniji 1. januar