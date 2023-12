POSLODAVCI OVE ZANATLIJE PLAĆAJU I PREKO 1.000 U BEOGRADU: Oglasi puni, a najbolje MAJSTORE traže čak i stranci za još veće plate

Među najtraženijim a dobro plaćenim poslovima poslednjih godina je roštilj majstor. Spremanje domaćih specijaliteta nije lak posao ali za one koji žele da ga rade posla uvek ima a plata ide i preko 1.000 evra.

Na portalima za zapošljavanje trenutno je veliki broj aktivnih oglasa koji su u potrazi za poznavaocima ovog zanata, a za profesionalce poslodavci ne žale da "odreše kesu" i podignu platu a zbog manjka konkurencije zarada konstantno raste.

Plata roštilj majstora 150.000 dinara

U jednom aktuelnom oglasu za roštilj majstora ponuđena je plata 150.000 dinara. Radnika očekuje i ugovor ali i rad u dve smene. Ono što se od radnika još očekuje jeste da priprema sve vrste jela sa roštilja iz ponude restorana, da ih servira gostima ali i da vodi evidenciju o trebovanju potrebnih namirnica i o higijeni radnog mesta.

Kada se pogleda profil kandidata koji ovaj restoran traži, može se zaključiti da ga mali broj ljudi ne može ispuniti. Naime, od radnika se traži da ima prijatne komunikativne veštine, da je timski orjentisan i odgovoran.

foto: Profimedia

Iako plata roštilj majstora nije svuda ista, već se razlikuje i od objekta ali i od grada u kome se radi, ipak trenutni podaci sa oglasa pokazuju da u većim gradovima zarada majstora ovog zanata ne ide ispod 100.000 dinara. Uz ovu zaradu većina poslodavaca navodi da postoji mogućnost napredovanja i povećanja plate.

Činjenica je da je roštilj najpoznatiji specijalitet na našim prostorima, i da ga je lako pronaći na svakom ćošku i skoro u svakom restoranu. Ipak, poslodavci kažu da je majstor ovog zanata zlata vredan i da uvek fali. Ali izgledan da ni interesovanje maldih ne manjka. bar tako kaže profesor srednje Ugostiteljske škole i gastronomske grupe predmeta na Visoko poslovnoj školi strukovnih studija.

Roštilj majstor na praksi u Nemačkoj zaradi 2.000 evra

– U ovoj godini od 125 mesta, imamo 124 brucoša gastronomije, a srednja ugostiteljska škola takođe može da se pohvali odličnim odzivom đaka. Potražnja za našim kuvarima i roštilj majstorima nije velika samo u Leskovcu već i u celoj Srbiji, a posebno tokom letnje sezone u turističkim centrima Crne Gore, Hrvatske, Makedonije – kaže za Infostud Ivica Zdravković.

Zdravković objašnjava da studenti tokom školovanja imaju mogućnost da u inostranstvu stiču nova znanja na praksama koje traju od tri do šest meseci, a da za to budu plaćeni, i to je jedna od stavki koja ih privlači ovom poslu.

- U Nemačkoj imamo saradnju sa četiri hotela – restorana. Plaćeni su bruto 12,5 evra po satu, što na mesečnom nivou bude oko 2.000 evra, a to je za naše podneblje i te kako primamljivo – kaže Zdravković.

Iako ovaj posao danas rade i priučeni majstori, struka smatra da one najviše zarade i kod nas ali i u inostranstvu najpre dostignu oni koji su se školovali za ovu oblast i u struci postali profesionalci.

Kurir.rs/Blic