RAČUNI ZA VODU KAO DA SU SE PUNILA TRI OLIMPIJSKA BAZENA: Za šest meseci potrošeno 10.000 kubika vode, a cifra astronomska!

U jednoj stambenoj zgradi računi za vodu su premašili sva očekivanja. Stanari tvrde da je matematika pokazala da su računi toliko visoki, kao da su poslednjih šest meseci punili olimpijske bazene.

Oglasili su se iz Vodovoda sa tvrdnjom da je dovoljno da u zgradi sa mnogo stanara postoji kvar u dva ili više stana, pa da i sama potrošnja bude tolika.

Stanari čak tvrde da je mogao da se napuni vodom ceo akva-park, a ne samo olimpijski bazen, s obzirom na iznos računa potrošene vode u Tomazeovoj 40. Prvi put su veću potrošnju primetili u oktobru, kada je odeljak za vodu nekima bio i do pet puta veći od uobičajenog.

- Naravno, to se proširilo brzo po zgradi. Razgovarao sam sa ostalim komšijama i dobio sam informaciju da su ljudi dobijali daleko veće račune, i do 50.000 dinara. Nakon toga smo kontaktirali upravnika, gde smo dobili informaciju da je verovatno došlo do neke havarije. Кontaktirali smo Vodovod i Infostan, gde smo dobili istu informaciju da je moguće da je došlo do havarije koja je napravila problem sa računima - ističe stanar Petar Janić.

Zatim, ekipe Beogradskog vodovoda utvrdile su da je vodomer ispravan. Osim toga, samo još jedna informacija je stigla u vidu obaveštenja za stanare.

- U prethodnih šest meseci, kako smo dobili od Vodovoda informaciju, potrošeno je blizu 10.000 kubika vode. Da to malo plastično predstavim, to su, otprilike, tri olimpijska bazena 50 puta 20 i prosečne dubine tri metra - pojašnjava Janić.

Stručnjaci su procenili da je potrošnja ove zgrade abnormalna i da to može da bude opravdano samo iz dva razloga.

- Došli smo do zaključka da je problem moguć na dve stvari. Jedna je curenje velikog broja neispravnih instalacija u zgradi. To traje šest meseci i jedan deo vode je sigurno otišao na tu stranu. Druga stvar je, kako smo saznali, kotlarnica koja se nalazi u zgradi. Stanari nisu u mogućnosti da uđu u nju i pretpostavlja se da je bio neki kvar za koji oni ne znaju, da su to toplane otklonile. To bi moglo biti na osnovu informacija koje smo dobili, a za neku ozbiljniju analizu bi trebalo da se posveti više vremena za obilazak svih stanova i kotlarnice, da vidimo da li ima nekih gubitaka - govori vodoinstalater Goran Nedić.

Savet stanarima je da barem jednom očitaju potrošnju

Najbolje bi bilo da je problem bio u kotlarnici i da je otklonjen. Međutim, postoji mogućnost da je problem u curenju u više stanova. U tom slučaju, matematika postaje nemilosrdna, čak i kad voda curi samo iz jednog vodokotlića.

- Jedan vodokotlić sadrži devet litara vode i on se puni za, otprilike, 20 sekundi. Ako to pomnožite sa tri do jednog minuta, dobijete 27 litara samo za jedan minut. Onda kada to pomnožite sa jednim satom i tako dalje, dobijete oko 7.000 kubika potrošnje vode za šest meseci, ako bi samo jedno kazanče curelo punim profilom - zaključuje vodoinstalater Nedić.

Nadležni organi savetuju stanarima da minimum jednom mesečno očitaju potrošnju vode i pošalju informaciju Beogradskom vodovodu, jer tu nema neke zahtevne matematike, osim malo fizike.

