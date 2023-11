KUPCI OVIH POLOVNJAKA NISU NI SVESNI KOLIKO GUBE: Koje su popularne marke najrizičnije, evo kako se gubi čak i preko 10.000 €!

Polovni automobili, kojima je vraćena kilometraža, sve češće se prodaju po mnogo većoj ceni. Poslednje istraživanje je pokazalo da jedan takav automobil košta čak 21 odsto više od njegove prave vrednosti. U Hrvatskoj mnogi kupci preplaćuju vozilo, a nisu ni svesni da su time postali žrtva prevaranata.

Vozači najčešće biraju vozila sa manjom kilometražom, time očekujući da će biti u boljem stanju i da neće zahtevati ogromne popravke. Svakako, teže je i pronaći kupca automobila s velikom kilometražom, osim ako je cena vrlo niska. Zbog toga se prevaranti služe vraćanjem kilometraže, čime pokrivaju njegovu previsoku cenu i ostvaruju više profita.

foto: Profimedia

Samim tim što automobilu sa vraćenom kilometražom daju veću vrednost, za neverovatnih 21 odsto, mnogi vozači u Hrvatskoj mogu da plate čak petinu više, nego što bi, zapravo, trebalo i time izgube hiljade evra, pokazalo je najnovije istraživanje.

U najgoroj poziciji su u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je veća vrednost za čak 29 odsto, zatim u Litvaniji sa 25 odsto, gde je prosečni porast ovih vrednosti najveći među 15 ispitanih zemalja.

Ukrajina sa 17 odsto, Poljska sa 19 i Rumunija sa 20 odsto nalaze se na drugoj strani spektra. Ali, to ne umanjuje činjenicu da su, i dalje, visoki brojevi koji nam pokazuju da ova pogrešna praksa možda neće skoro da izgubi svoju popularnost.

foto: Shutterstock

Uz noviji automobil i veći gubitak

Kada se radi o vraćanju kilometara, starost automobila je u uskoj vezi sa potencijalnim finansijskim posledicama po kupca. Treba napomenuti da ovakva obmana, u slučaju petnaestogodišnjeg automobila s vraćenom kilometražom, može da poveća vrednost vozila za čak 27 odsto u proseku.

Tačnije, za svakih 100.000 skinutih kilometara, kupac može da preplati približno 2.000 evra, a da toga ne bude ni svestan. Recimo, ako brojač kilometara pokaže 200.000, umesto realnih 400.000, to znači da će sledeći kupac za takvo vozilo dati čak 4.000 evra više.

foto: Profimedia

Verovatno se ovo povećanje cene čini drastičnim za automobil iz 2008. godine, ali treba imati na umu da se ove vrednosti izračunavaju na određenoj platformi, na kojoj je praksa pokazala da korisnici više proveravaju luksuzna vozila, a nešto manje automobile srednje klase.

- Što je skuplji automobil s vraćenom kilometražom, to će kupac na kraju izgubiti više novca. To naglašava važnost provere istorije pre kupovine vozila. Inače bi moglo biti prekasno, a povrat novca od prodavača može biti komplikovan - kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija pri carVerticalu.

Pojedine marke nose veći rizik

Ne reaguju sve marke isto na vraćanje kilometraže, stoga porast cene može da se kreće od 15 odsto za Mazdu i Daciu, pa sve do 27 odsto za automobil poput Land Rover-a.

Kako bi se za Daciu potrošilo 2.000 evra više, tako bi se za neke druge marke iskusili još veći finansijski gubici.

Na primer, kupci Renaulta mogu da izgube i do 2.300 evra na svakih vraćenih 100.000 kilometara, dok za Opela mogu da izgube 2.200, a za Škodu i do 4.200 evra. Kupci nemačkih vozila će najviše biti na gubitku, ukoliko upadnu u kandže ovih prevaranata. Tako, na Audiju može da se izgubi i do 6.000 evra na svakih 100.000 vraćenih kilometara, na Volkswagenu 4.500, BMW-u 7.000 evra i Mercedes Benzu 10.600 evra.

foto: Kurir

Vraćanje kilometraže značajno utiče na vrednost automobila, a određene marke i godišta dolaze s izraženim finansijskim gubicima. Za sve kupce koji se susreću sa ovim problemom, sprovođenje temeljne provere istorije ostaje važan korak u zaštiti od potencijalno skupih grešaka.

kurir.rs/poslovni.hr/carvertical.com