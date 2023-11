BOLJE DA SAM GAZDA U SRBIJI, NEGO ROB U NEMAČKOJ: Miroslav se vratio u rodni grad, pokrenuo biznis i ODLIČNO ZARAĐUJE

Zbog smanjene ponude na tržištu rada tokom poslednjih par godina dobrog majstora veoma je teško naći, a liste čekanja nekada znaju biti veoma dugačke.

Tu prednjače automehaničari, moleri, keramičari, ali i električari. Kada je to shvatio upravo električar Miroslav Jovović iz Čačka shvatio je da nema potrebe više da ide u strane, obećane, zemlje da radi, jer isto toliko novca može zaraditi i u Srbiji.

- Posla zaista ima, odustao sam davno da idem van zemlje, a radio sam u Nemačkoj gde mi je satnica bila od 12 do 13 eura, naravno kajmak je skidao neko drugi. Ovde sam u svom gradu i realno sam veoma zadovoljan iako sam mlad preduzetnik. Cenovnik nam je odmah transparentan da ljudi znaju koliko će popravka da ih košta - kaže za RINU Miroslav.

On dodaje da se cena njihovog radnog sata kreće od 10 do 12 eura, izlazak na teren košta 2.500 dinara. Naravno, na to dolazi i trošak utrošenog materijala u zavisnosti od kvara.

- Radimo ozbiljne stvari od izvođenja elektro instalacija na objektima, domaćinstvima gde radimo rekonstrukcije ili potpuno novu instalaciju, angažovani smo veoma na popravkama i hitnim intervencijama. Uža specijalnost nam je i šemiranje ormara od običnih do veoma složenih, održavamo automatske mašine u pogonima, radimo sisteme niskih struja za nadzore, ali u svakom trenutku smo spremni i za hitne intervencije - kaže Jovović i dodaje da je došlo vreme kada se u svojoj državi i na svom pragu možda i sa malo manje rada može zaraditi slično kao negde u inostranstvu.

Ovaj Čačanin pre godinu dana odlučio se da započne samostalan biznis i nijednog trenutka se nije pokajao.

To bi savetovao i mladima koji razmišljaju da trbuhom za kruhom odu iz naše zemlje. Bolje biti gazda u Srbiji, nego rob u Nemačkoj.

(Kurir.rs/RINA)