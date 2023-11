MESEČNO UŠTEDIM 600 EVRA I IMAM OSEĆAJ DA TAPKAM U MESTU: Beograđanin se požalio na mrežama, usledila je LAVINA komentara

"Imam osećaj da tapkam u mestu", požalio se jedan mladić na popularnoj društvenoj mreži, pojašnjavajući da ne uspeva dovoljno da uštedi na godišnjem nivou.

Naime, on je od drugih korisnika poželeo da ga posavetuju gde bi još mogao da uštedi. Evo kako izgledaju troškovi ovog Beograđana:

foto: Shutterstock

* stan 160 evra

* računi 120 evra

* hrana 220 evra

* gorivo 50 evra

* mesčeni troškovi 50 evra

Kada se sve podvuče - njegovi ukupni troškovi su 600 evra. Pojašnjava i da sličnu sumu i uštedi svakog meseca.

- S tim što mora da se da na ostale rashode, a to je servis za auto, plus registracija (600e) plus ako se nesto pokvari, letovanje (trudim se ispod 800e da bude) i nepredviđeni rashodi, tako da praktično godišnje uštedim od 5.000-5.800 evra - napisao je momak i dodao:

- Imam osećaj da tapkam u mestu jer tih 5.000-5.800 evra mi bukvalno ništa ne znači u planu da uzmem stan, kao da čašom pokušavam da ispraznim more... Baš frustrira. Naravno u potrazi sam i za bolje plaćenim poslom, ali i to teško u poslednje vreme (IT), pa sve vise naginjem i ka inostranstvu.

Na kraju, pitao je druge da li previše troši i na koji način bi mogao još da skrati troškove, te uštedi više. Usledila je lavina komentara, a ovo su neki od odgovora:

"Nekad troškovi ne mogu više da se smanje, a to onda znači da moraš prihode da povećaš, nema druge, ne možeš baš ni kao crkveni miš da živiš";

foto: Zorana Jevtić

"Gorivo. Ako možeš da koristiš gradski prevoz više, meni je parking plus gorivo previše jeo budžeta";

"Previše štediš, živi malo, ti bukvalno uštediš skoro pa celu moju mesečnu platu".

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

02:11 DIVAN KONCEPT UŠTEDE U NOVOM SADU