PLATA 90.000, DVE SMENE I PRIJAVA IZGLEDA DA NISU DOVOLJNI Vera traži radnika skoro 6 meseci: Od ovog posla može lepo da se živi

Prema podacima iz jula ove godine, za prvih šest meseci na portalu Poslovi Infostud bilo je objavljeno 38.297 oglasa za posao, dok je u prvoj polovini 2022. godine taj broj iznosio 42.571. Tada je deficit bio najviše uočljiv među zanatskim zanimanja, a čini se ni da nekoliko meseci kasnije situacija nije ništa bolja.

Posla ima, ali radnika ni za lek, pokazuje situacija u Čačku. Naime, jedna vlasnica frizerskog salona traži radnika skoro šest meseci, a i pored sjajnih uslova, gotovo da zainteresovanih nema.

- Moram napomenuti da je plata od 60.000 do čak 90.000 dinara, ali izgleda da to nije dovoljno. Rad u dve smene, prijava u radni odnos, pristojni uslovi rada i sve ono što predviđa Zakon o radu su ono što kao poslodavac nudim kandidatima. Ja sam svoj posao naučila od pravih majstora ovog zanata i želim da prenesem svoje znanje vrednim mladim ljudima. Ovo je posao od koga se može lepo živeti ako ste voljni da mu se posvetite u potpunosti - priča Vera Vasilić za Glas Zapadne Srbije.

Dobro zarađuju i keramičari, koji svoju uslugu danas naplaćuju od 13 do 15 evra po kvadratu, a pre tri godine od 6 do 8, mehaničar traži bar 50 evra za "lakše" slučajeve i kvarove na autu, a kao što vidite iz priloženog, dobar frizer može zaraditi i do 90.000 dinara.

(Kurir.rs/Glas Zapadne Srbije)