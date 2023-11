NOVI ŠOK ZA PUŠAČE U SRBIJI: Stiže novo poskupljenje, evo koliko će koštati najjeftinija paklica

Odmah posle Nove godine cigarete u Srbiji poskupeće četvrti put ove godine. Posle poslednjeg vanrednog oktobarskog uvećanja akcize od osam odsto uslediće nova korekcija ovog državnog nameta od 1,62 dinara po paklici. To će usloviti veće cene po paklici za 10 dinara po paklici.

Revidirani akcizni kalendar je nedavno usvojen i on će važiti sve do kraja 2025. godine, kada se očekuje da se Srbija približi minimalnom iznosu Evropske unije od 1,8 evra po paklici. Stručnjaci i Fiskalni savet smatraju da je to sasvim izvesno jer je nakon zakonskih promena u ovoj oblasti u septembru, taj nivo prihoda već došao na 1,7 evra.

foto: Zorana Jevtić

Pored specifične u cenu cigareta ulazi i proporcionalna akciza od 33 posto koja ostaje i u narednom periodu ista, a na sve to se dodaje i PDV. Zbog svih tih nameta proizvođači povećavaju cenu za 10 dinara što je realno očekivati da će primeniti i od 1. januara 2024. godine. Tada će u državu kasu umesto aktuelnih 90,99 da se slije 92,61 dinar po pakli. Ako se zna da je do prvog oktobra taj iznos bio 84,25 dinara onda je jasno da su planirani prihodi u budžetu po ovom osnovu za narednu godinu značajno veći od ovogodišnjih i iznosiće 135 milijardi dinara.

AKCIZE NAJVEĆE U IRSKOJ Minimalni iznos za paklicu je 1,8 evra po paklici. Po toj ceni one se prodaju u Srbiji i Bugarskoj. Ubedljivo na prvom mestu je Irska gde se od akcize po paklici u državni budžet slije čak 9,3 evra, slede Francuska i Finska sa 6,9 odnosno 6,8 evra. I u našem susedstvu su ovi nameti veći, u Hrvatskoj i Rumuniji su 2,5, dok u Sloveniji iznose 2,7 evra.

Paklica ima najvišu cenu u onim zemljama gde su akcize i najveće, pa tako ljubitelji duvanskog dima u Irskoj plaćaju, verovali ili ne, čak 14,2 evra po paklici. Nešto bolje prolaze Francuzi, jer izdvajaju 11 dok Srbi i Bugari oko tri evra.

foto: Shutterstock

- Cene cigareta osetno variraju od preko 14 evra po paklici u Irskoj do približno 3 evra u Srbiji i Bugarskoj. Podaci pokazuju da su maloprodajne cene i akciza niže u zemljama Centralno Istočne Evrope(CIE) u odnosu na druge zemlje članice EU i to u proseku za oko 40 posto. Maloprodajne cene i akcize u Srbiji su za sada niže od proseka CIE, pa se očekuje da će u narednom periodu nastaviti i dalje da rastu - navodi Fiskalni savet.

Treba dodati i da ništa jeftinije neće proći ni oni koji su klasične cigarete zamenili elektronskim, jer i tečnost za njihovo punjenje imaće korekciju od Nove godine. U toj grupi su i ljubitelji nesagorevajućeg duvana, a od januara 2024. godine, akcize će biti uvedene i na nikotinske vrećice, takozvani “snus”.

kurir.rs

