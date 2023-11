ZIMOVANJE ILI LETOVANJE U NOVEMBRU? Zbog natprosečno VISOKIH TEMPERATURA ove jeseni drugačiji trendovi: Ovo su TOP DESTINACIJE

Letovanje u novembru je nekada bilo zamislivo samo na dalekim egzotičnim destinacijama i jesen je bila predviđena za planiranje zimovanja, međutim, vremenske prilike su produžile turističku sezonu i po svemu sudeći mnogi će iskoristiti natprosečno visoke temperature za putovanje na more, sunčanje i kupanje.

Temperatura mora, recimo, u Grčkoj danas na pojedinim destinacija iznosi čak 25 stepeni Celzijusa, a uglavnom se u većini poznatih mesta koje vole naši turisti kreće od oko 21 do 23, 24 stepena Celzijusa. U Crnoj Gori je Jadransko more oko 22 stepena, u Hrvatskoj od 19 do 22, najtoplije je kod Dubrovnika.

Znatno toplije je u Turskoj, u Antaliji je 25 stepeni temperatura mora, u Side 25,4 stepeni Celzijusa. U Egiptu, u Hurgadi je preko 27 stepeni Celzijusa. U Tunisu 23,6 stepeni.

Interesovanje za Tursku, Tunis, Egipat i dalje traje

Milan Lainović iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) i direktor Turističke agencije „Belvi“, potvrđuje da interesovanje za letovanjima ne jenjava. Putnici se interesuju i planiraju letovanje u novembru.

- Za Tursku se još uvek leti avionom, još se ide na more. U Grčku takođe. Maksimalno smo produžili sezonu. Videćemo do kada će tako biti, ali bi trebalo da bude još uvek sve aktuelno. Zatim, destinacije poput Egipta, Tunisa i druge su i dalje pune. Postoji interesovanje za te destinacije i ljudi koriste priliku da otputuju – kaže Milan Lainović.

Poručuje da ima dosta mogućnosti za avionski prevoz, otvoreno je još uvek puno destinacija i smatra da to treba iskoristiti dok je lepo vreme.

- Počeo je novembar, ali je 20 i više stepeni i dok postoji mogućnost ljudi treba da idu na odmor i da letuju. Osim toga, cene su povoljnije u ovom trenutku i mnogi to koriste maksimalno – kaže Lainović.

Popusti na aranžmane

U ponudi turističkih agencija je već letovanje za 2024. godine, ali među trenutno aktuelnim aranžmanima za novembar je i letovanju u Egiptu. U toku su popusti od 20 do 40 i više odsto.

Cena po osobi u dvokrevetnoj standardnoj sobi, all inclusive usluga je 554 evra. Termini polaska su 4., 11., 18., 25. novembra. Za prvo dete do 2 godine je 50 evra, za prvo dete do 6,99 godina je 344 evra, a do 12,99 godina isto, 344 evra. U slučaju jednokrevetnog smeštaja je cena 664 evra.

U ponudi Nova godina na Kipru

U zavisnosti od aranžmana, kvaliteta usluga i cene su veće ili manje. Isto važi za Hurgadu u istim terminu, dvokrevetna, avionom, all inclusive usluga, je 834 evra, jedino je termin predviđen 25. novembra jeftiniji, 784 evra je cena.

Kipar, Limasol, do kraja novembra, hotelski smešta dnevno od 28 evra po osobi. U porodičnoj sobi je po osobi 31 evro. Doplata za polupansion je 13 evra, pun pansion 24 evra, all inclusive 30 evra, a deca plaćaju 50 odsto od cene. Program putovanja je individualan sa aerodroma "Nikola Tesla“ u Beogradu do aerodroma Larnaka.

U Aja Napi, hotel sa tri zvezdice nudi smeštaj sa doručkom u novembru, u zavisnosti od termina od 30 do 44 evra po osobi. Doplata za večeru je 20 evra, za decu do 12 godina je 50 odsto jeftinije. Već su u ponudi božićna i novogodišnja trpeza za 60 evra, što je obavezna doplata u ovom hotelu ukoliko letujete u terminu koji obuhvata 25. i 31. decembra.

Luksuz i sa tri zvezdice

Zatim, Dubai, smeštaj u de luks sobi, noćenje sa doručkom, avionom je od 875 evra. Polupansion je od 969 evra. Cene se formiraju na bazi od pet, sedam ili devet noćenja. Uz popuste u pojedinim ponudama cene su niže, takođe na cenu utiče broj zvezdica kojom hotel raspolaže. Recimo, za luksuzni hotel sa tri zvezdice u ponudi je aranžman po ceni od 680 evra za šest dana pet noći. U cenu je uračunata avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, aerodromske takse, troškovi rezervacije.

Omiljena Grčka i krstarenja

U grupi koja pomaže srpskim turistima kada su u pitanju letovanja u Grčkoj ovih dana na društvenim mrežama mogle su se videti i fotografije kupača. Mnogi su iskoristili lepo vreme za još jedno letovanje u Grčkoj, pojedini su odlučili da na ovo putovanje odu umesto na zimovanje, a veliki broj naših građana koristi i vikend za mini odmor. Osim toga u novembru će biti i jesenji školski raspust što je za porodice idealno vreme kraćeg odmora.

Krstarenje u novembru za 1.000 evra

U ponudi su i krstarenja. Jedno od zanimljivih je i sa polaskom iz Beograda, odnosno Atine preko Port Said - Ašdod - Limasol - Rodos - Kušadasi - Solun. Za 11 dana, devet noći treba izdvojiti oko 1.000 evra.

