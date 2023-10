SRBIN ODUŠEVLJEN RADOM KOD KOMŠIJA: Gazda bio široke ruke, a tek uslovi: "Tako rade samo oni koji žele da zadrže radnike"

Pisac kratkih priča i pesama iz Srbije Nenad Sitarica, objavio je na društvenoj mreži X da je ove godine na sezonoskom radu u Istri odradio 204 dana i da mu je poslodavac podigao osnovnu platu i nagradu tokom radne sezone.

- Tako to rade poslodavci koji žele da zadrže zaposlene - tvrdi Sitarica.

Ističe i da je promenom u menadžmentu doneo još opušteniju atmosferu u timu, pa je i sezona prošla poprilično opušteno, iako je bila duga i sa velikim brojem gostiju. Takođe, uočio je da je ove godine na sezonski rad u Hrvatsku došlo više Srba i Severnih Makedonaca.

foto: Reuters

- Kolega me je sačekao s pitanjem šta mi je potrebno. Kada sam rekao da je sve u redu, on se sledeći dan pojavio s biciklom koji je parkirao ispred smeštaja. I to mi je bilo otkriće godine - priča Sitarica.

U proseku je vozio oko 20 km dnevno i svakog dana istraživao nove delove Istre, oduševljen njenim predelima, ali i ljudima koji tamo žive. - Krenete od festivala piva u Žminju - kulturica, staklene čaše i dobro pivo lokalnih pivara, pa do festivala pršuta u Tinjanu - tu je kafanska atmosfera - dodaje Nenad.

foto: Shutterstock

Iznenađen kako je Istra uspela da postane takva kakva je danas i siguran je da je ona mesto u koje će se trajno preseliti u narednih par godina.

- Za sledeću godinu predviđeno je da boravak bude duži od 240 dana, tako da se lagano privikavam - zaključuje Sitarica.

kurir.rs/jutarnji.hr