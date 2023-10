ANJA IMA BOGOVSKI POSAO U NEMAČKOJ! Radi za poznatu kompaniju, za nedelju dana zgrne skoro 600 €! Poručili joj - "Zaposli i mene!"

U vreme kada je sve više nezaposlenih i materijalno neobezbeđenih, priče o poslovnim iskustvima drugih nam mogu poslužiti kao izvor inspiracije. Jedna od takvih je upravo Anjina priča, priča žene koja je odlučila da svoju bolju budućnost potraži u Nemačkoj. Ona je na jednoj od svojih društvenih mreža podelila priču o svom novom poslu u jednom nemačkom gradu.

Naime, reč je o poslu koji se obavlja u fabrici Fossil, odnosno u Fossil-ovom magacinu za celu Evropu. Njen zadatak je da u male kutije pakuje satove i ostali nakit ovog poznatog brenda, zatim na njih lepi etikete, stavlja u kesice i odlaže u gajbice, kako bi bilo spremno za transport.

foto: TikTok/anjasoponjai1986

- Radim od 6 do 15, a petkom od 6 do 12. Mogu u bilo kom trenutku da odem po kafu i da je pijem na radnom mestu. Ne postoje pravila, posao mogu da obavljam i sedeći i stojeći - kaže Anja.

Satnica za ovu vrstu posla je 13 evra, ali, s obzirom na to da je obezbeđen i prevoz do posla i nazad do kuće, plata je zadovoljavajuća, nastavila je priču Anja. Što znači da ona dnevno može da zaradi 117 evra!

Komentara uvek ima pregršt, pa tako ni ovog puta nisu izostali. Bilo je onih koji su Anju podržali, poželeli joj sreću, čak se ponudili da i njih zaposli na istom mestu. ,,Bolje ti je nego meni na baušteli'', ,,Zaposli i mene da radim'', ,,Bravo, postala si produktivna''.

Sa druge strane je bilo i onih koji su se pitali šta je to tačno što joj se dopada na takvom poslu. Međutim, ostali su uskraćeni za odgovor.

Većinski su ljudi zainteresovani da se oprobaju na istoj ili sličnoj poziciji, što znači da je Anjina objava pokazala koliko ljudi, zapravo, želi da ode iz Srbije i negde dalje potraže posao, koji će im omogućiti srećniji život.

Kurir.rs