"KOD NOVIJIH AUTOMOBILA SE VIŠE NE PREPOZNAJE PRAVA KILOMETRAŽA!" Stručnjaci otkrili šta je presudno kod kupovine vozila

Vozači u našoj zemlji, skoro, pa veruju, da više ne postoji prodavac koji nije vratio kilometražu pre prodaje.

Usluga vraćanja kilometraže se može naći na oglasima, i košta od 20 do više stotina evra, u zavisnosti od automobila.

- Vraćanje kilometraže se radi tako što jedan računar dovodi do toga, znači uđe se u motrni računar auta i zada mu kilometražu koju god vi poželite. Znači ukuca se kilometraža i onda se od vrste automobila i godišta uradi tako da teško može da se provali. Na primer: ključ papučica, volan, menjač... to su neki osnovni indikatori prema kojima možemo znati koliko je auto zaista prešao, ali danas se to radi tako da jednostavno se uradi volan, zamene se papučice, patosnice, uradi se sve i dubinsko pranje tako da kod novijih automobila ne možete prepoznati da li su zaista toliko prešli i koja je prava kilometraža - rekao je Milan Petrović, vlasnik auto servisa.

foto: Kurir televizija

Stručnjaci navode da nije čudo što je to praksa kod prodavaca, ali i da ipak, to nije presudno kod kupovine.

- Što se tiče vraćanja km, nije mali broj prodavaca koji to rade. Ako krenete od toga njima je profit osnovni deo poslovanja, samim tim vraćamnjem km diže se i vrednost vozila za 10-15% a kod novijih vozila čak i više. Samim tim, oni se pre uvoza opredeljuju za takvu neku delatnost. Vozilo čak i sa 200.000km, ako je održavano u ovlašćenom servisu je u boljem stanju nego vozilo iz uvoza koje je prešlo 100.000 km. Sama km nije ograničavajući faktor kakvo će te vozilo uzeti već stanje vozila koje zateknete - rekao je Saša Mitrović, stručnjak za automobile i nautiku.

foto: Kurir televizija

Uvek je najbolja opcija uzeti auto novije generacije, ili od nekoga koga poznajete, ali...

Bez obzira da li je auto kupljen na auto placu, ili od privatnog lica sa auto-oglasa. Da li je reč o novijem automobilu ili onom nešto starije proizvodnje; Savet stručnjaka je da se auto uvek dovede kod mehaničara na pregled, jer kilometraža nije presudan faktor ako je auto održavan.

02:40 KOD NOVIJIH AUTOMOBILA VIŠE NE MOŽE DA SE PREPOZNA PRAVA KILOMETRAŽA! Stručnjaci otkrili šta je presudno kod kupovine vozila

Kurir.rs

