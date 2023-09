DOSTAVLJAČ IZ BG OPLEO PO MUŠTERIJAMA ZBOG BAKŠIŠA, DOBIO RAZNE REAKCIJE! "Naručuju, glume gospodu, a ustvari sirotinja!"

Pitanje kolika je zarada dostavljača u Srbiji često nailazi na bezbroj komentara ne samo na društvenim režama, već i u svakodnevnoj komunikaciji. Za neke su oni preplaćeni, dok drugi smatraju da s obzirom na uslove u kojima rade da bi trebalo da imaju i više.

Jedan od beogradskih dostavljača nedavno je zapalio društvene mreže videom koji je objavio u kome se žali na mušterije da mu ne daju ni dinara bakšiša. Nije se libio ni da im objavi adrese gde stanuju, a sve čini se sa ciljem da ih što više ocrni jer neće da se "otvore za koji dinar preko".

- Ako u narednih pet sati dobijem pet evra bakšiša da imam bar za Hepi mil biće ekstra - kaže ovaj mladić sve snimajući sebe dok dostavlja porudžbine.

U jednom trenutku pokazuje novčanicu od 50 dinara, zapanjen što mu je mušterija dala samo toliko, ali već u sledećem kadru stiže 200 dinara. Na kraju kada je podvukao crtu posle okončanog radnog dana napojnica je bila 250.

foto: Printscreen/Tik Tok

- Sramota da se ne da bakšiš. Naručuju, glume gospodu, a ustvari sirotinja

Svoje iskustvo izneli su i mnogi drugi dostavljači, koji su se saglasili da ima dana kada im gotovo niko ne da napojnicu, ali ima i onih kada za pet do šest sati uzmu između 500 i 800 dinara u proseku.

- Samo treba da znaš sa ljudima, pa kapne i dodatna lova - napisao je korisnik.

Drugi su bili ogorčeni na njegov video uz konstataciju da ne daju ništa preko porudžbine, pošto deru za dostavu:

- Naplaćujete ko suvo zlato, pa hoćete još i da vas častimo!

- Zašto ljudi moraju, druže, da ti daju bakšiš šta si ti i oni rade negde i ništa ne dobijaju ... - opleo je jedan od pratilaca.

foto: Printscreen/Tik Tok

Neki su se pitali zašto bakšiš, kada već prima platu, pa ni radnicima i na pumpi ne damo ništa, pa se oni ne ljute.

- Baćo, plaćen si za to, bilo bi fora da ja sad stanem na autoput i tražim baškiš za to što sam vozio. Budi zahvalan, neko nema ni to - odgovorio mu je jedan korisnik.

foto: Printscreen/Tik Tok

Bilo je i onih koji su se sažalili na mladog momka koji radi ovaj posao i naveli da ih nikada ne puste bez napojnice od pet evra, dok su se drugi saglasili da je dovoljno i 200 dinara.

- Daj paypal da ti ja dam, da bar malo dobiješ - sažalio se sledeći.

kurir.rs