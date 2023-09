PAŠTETA, ŠLJIVA, SAPUN... ŠIRI SE SPISAK PROIZVODA SA "BOLJOM CENOM"! Momirović: Oštre sankcije za preprodavce jeftinijih artikla

Proizvoda iz akcije "Bolja cena" ima dovoljno i biće dostupni na rafovima svih maloprodajnih objekata u zemlji, a biće i novih, rekao je ministar trgovine Tomislav Momirović.

U akciju snižavanja cena za 20 proizvoda uključeno je više od 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije. U prvim danima zabeležene su nestašice nekih od proizvoda na sniženju, ali prema rečima ministra trgovine Tomislava Momirovića, robe ima dovoljno i rafovi se stalno dopunjuju.

Tomislav Momirović foto: Printscreen/RTS

Ko to mulja?

- Preprodaja će se oštro sakcionisati, jer cilj je da građani mogu da kupe više robe za svoj novac. U narednom periodu još detaljnije ćemo kontrolisati sekundarno tržište. Robe ima, brzo se nadopunjuju proizvodi", kaže ministar Momirović.

Najavljeno je da će se sledeće nedelje spisak proširiti za 10 do 15 namirnica. Ministar trgovine kaže da je ova akcija sveobuhvatni napor i trgovaca i države, i da pokušavaju da u proizvode sa boljom cenom uvrste više povrća.

- Svi se odriču dela zarade. Živimo u tržišnoj ekonomiji, nema zabrana i nikoga ne teramo na nešto. Želimo da građanima omogućimo da lakše prebrode ovu jesen i uveren sam da se neće desiti da drugi proizvodi poskupe na uštrb ovih - rekao je Momirović za RTS.

PRAVI SE ŠIRA LISTA Jeftinije će biti ulje, margarin, keks, šljive, pašteta, sapun... foto: Marina Lopičić Prema nezvaničnim saznanjima, nova lista proizvoda iz akcije "Bolja cena" još nije u potpunosti precizirana, ali je izvesno da će na njoj biti jestivo ulje, margarin, keks, šljive, pašteta i sapun. Na novoj listi će se svakako naći još neka vrsta povrća, pored krompira, koji je već na spisku, kao i proizvodi o kojima bude postignut dogovor trgovaca, proizvođača i države.

Kada je reč o maržama, ministar trgovine kaže da ne postoje zvanični podaci i da je on zahvalan trgovcima jer su se odrekli dela zarade, a kod nekih proizvoda sa "Boljom cenom" i cele zarade.

O različitim cenama istih proizvoda, i kako to da su neki naši proizvodi jeftiniji u inostranstvu, ministar kaže da je teško analizirati na osnovu utisaka.

- Naravno da ima pojedinih proizvoda u regionu koji su jeftiniji nego kod nas. Generalno, mi imamo najeftinije cene ili međunajeftinijim u Evropi - kaže ministar Momirović.

Povećanje akciza i inflacija

Marže su samo jedan deo koji generiše inflaciju. Drugi su cene energenata. Letnji period je išao naruku, ali potencijalno je još jedno poskupljenje cene struje i gasa, a država je zacrtala da tekuću godinu završi sa inflacijom od osam odsto.

- Mi idemo ka tome, već četvrti mesec zaredom beležimo pad inflacije, i uveren sam da ćemo postići taj cilj. Povećanje akciza neće značajno uticati na inflaciju, kada je reč o kafi, to je u proseku povećanje do sedam dinara po kilogramu. Nafta poskupljuje i to je trend u svetu na koji ne možemo da utičemo, ali i dalje imamo najjeftiniju struju - objašnjava Momirović.

SA OZNAKOM "BOLJA CENA" Ovih 20 proizvoda je pojeftinilo foto: Kurir Na listi 20 vrsta proizvoda čija je cena snižena od 13. septembra do kraja godine nalaze se: mleko, jogurt, beli sir u kriškama, jabuke, krompir, testenina, piletina (celo pile), salama u omotu, bezalkoholni napici, kafa, hrana za bebe, šampon za bebe, kupka za bebe, dečje pelene, šampon za odrasle, kupka za odrasle, toalet papir, higijenski ulošci, deterdžent za pranje sudova, deterdžent za pranje veša.

Do kraja godine očekuje se potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, što će omogućiti izvoz, ali i uvoz bez carina. Postoje stavovi da bi pojedine grane srpske privrede zbog toga mogle biti ugrožene.

- U narednih pet do sedam godina svi proizvodi će moći da se bescarinski izvoze u Kinu, koja je ogromno tržište. Ako se opredelite da zabranama regulišete privredu, u startu ste izgubili. Verujem da će ovo dovesti i do novih investicija i tehnologija - zaključio je ministar trgovine Tomislav Momirović.

Kurir.rs/RTS