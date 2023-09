AKO PRODAVAC ODBIJE SERVIS AUTA PRE PRODAJE, NEMOJTE GA NI KUPOVATI: Mitrović objasnio kako odabrati bezbedno vozilo, ima 1 caka!

Da bismo vozilo nazvali sigurnim, prvenstveno treba da bude tehnički potpuno ispravno kako mehanički, tako i sa ispravnim i aktivnim svim sistemima elektronske zaštite koje automobil poseduje iz fabričke ugradnje, a tiču se bezbednosti vozača u saobraćaju, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale auto-moto i nautika na oglasniku Sasomange.

- Prezentovanjem novog izgleda sajta Sasomange.rs ažurirana je i kompletna ponuda automobila na oglasniku, koja svojom raznovrsnošću i aktuelnošću omogućava potencijalnom kupcu da se informiše o svim opcijama kupovine novih i polovnih vozila u trenutnoj ponudi. Trend brze prodaje ponuđenih vozila usporio se, što će omogućiti potencijalnim kupcima veći izbor vozila u jesenjoj ponudi koja se uvećava svakim danom jer je oglašavanje vozila potpuno besplatno kako za fizička, tako i za pravna lica bez obzira na broj oglašenih vozila a uz naše dostupne promocije oglašavanja prodavci vrlo brzo pronađu kupca za svoja vozila - kaže Mitrović i dodaje:

foto: Kurir TV

- Vodimo računa da naša ponuda vozila bude raznolika i prilagođena svakom kupcu, a u ponuđenom izboru su i potpuno nova vozila, dostupna odmah za kupovinu i preuzimanje. Ponuda će svakako biti raznovrsna, od malih gradskih vozila, porodičnih vozila različitih veličina i klasa, pa do luksuznih limuzina i SUV vozila iz putničkog segmenta, ali prodavci nude i bogatu ponudu komercijalnih vozila, od lakih dostavnih teretnih vozila pa sve do teškog kamionskog programa.

Provera svetala jednom mesečno

Prema njegovim rečima, ispravnost upravljačkog i pogonskog sistema je od vitalnog značaja za ispravnost svakog vozila.

foto: Shutterstock

- To je osnovni preduslov za bezbedno korišćenje vozila. Pneumatici takođe moraju biti kvalitetni i sa dobrom šarom, odgovarajućih dimenzija i namenjeni odgovarajućoj sezoni korišćenja. Kompletna signalna grupa svetala na automobile mora biti proverena i ispravna, i to je nešto što svaki vozač periodično treba sam da uradi, najmanje jednom mesečno. Ukoliko se ne radi o kupovini novog vozila, savet je da budete oprezni, pitajte prodavce što više pitanja o ukupnom stanju, istoriji održavanja, prethodnim intervencijama na vozilu, poreklu i nameni kojoj je služilo, a zatim to uporedite sa stanjem vozila.

Mitrović dodaje i da pogledate sve papire koji su dostupni, kao i servisnu knjižicu i saobraćajnu dozvolu, u kojoj će biti upisan prethodni vlasnik.

- Većinu tih podataka možete i sami proveriti preko interneta. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, tražite od prodavca da se vozilo pregleda u ovlašćenom ili nezavisnom servisu o vašem trošku jer tako uloženih 100 evra može vam kasnije uštedeti mnogo vremena, novca i živaca. Ukoliko vam neko odbije transport vozila o vašem trošku do servisa, nemojte ga ni kupovati jer uvek možete biti prevareni na taj način. Ako ne obratite pažnju na kvalitet tog automobila i taj problem eliminišete pregledom, to može imati dalekosežne posledice u kasnijoj eksploataciji vozila. Obratite pažnju na redovni troškovnik svih opterećenja koje to vozilo nosi na godišnjem nivou. Velika kubikaža nosi sa sobom i skupu registraciju, skuplji servis, skuplje rezervne delove - navodi Mitrović.

foto: Profimedia

Fabrička garancija

Na oglansiku Sasomange postoji veliki izbor novih vozila sa fabričkom garancijom i polovnih sa garancijom prodavca na potpunu tehničku ispravnost vozila u skladu sa Zakonom o saobraznosti.

- Takođe su dodati atributi ispod ponude svakog vozila, gde se potencijalni kupac može upoznati sa time da li se uz vozilo dobija garancija, da li ima servisnu knjižicu kao dokaz kvalitetnog održavanja vozila, da li je ponuđeno vozilo od prvog vlasnika kako biste od njega dobili detaljne informacije koje su vam potrebne. Svakako bih preporučio da se vozilo servisno pregleda pre kupovine kako biste usaglasili sve informacije sa realnim zatečenim stanjem na vozilu - savetuje naš sagovornik i dodaje:

- Osnovna karakteristika tih vozila je potpuna bezbednost vozača i putnika u vozilu, što čini i njihovu osnovnu prednost. Vozila nove generacije sa svojim aktivnim sistemima sigurno povećavaju ukupnu bezbednost vozača, ali sa druge strane, najčešće su kupci u situaciji da kupuju u okviru ograničenog budžeta u skladu sa svojim mogućnostima, a tada se treba fokusirati na ono što vam je neophodno u vozilu, a ne na ono što biste želeli, a čini samo estetsku stranu vozila.

Oprema

On navodi i da vozilo sa manje opreme sigurno nije manje bezbedno od drugih vozila sa više opreme.

- Određeni sistemi kao što su kamere, senzori i aktivni sistemi proklizavanja ne oslobađaju vas obaveze da budete oprezan i savestan vozač, koji mora obratiti pažnju na gabarit vozila, uslove saobraćaja i voziti u skladu sa zakonskim ograničenjima. Cene novih automobila sa implementiranim elektronskim sistemima bezbednosti nove generacije kreću se od 16.500 evra za klasu manjih gradskih porodičnih automobila, a cena raste u skladu sa rastom veličine vozila i performansi, stepenom ugrađene opreme, kao i prestižne vrednosti brenda automobila koji se kupuje.

Saša Mitrović Pasivna i aktivna bezbednost Saša Mitrović kaže i da ukupnu bezbednost vozila delimo na pasivnu bezbednost i aktivnu bezbednost, pri čemu je potrebno naglasiti da su obe od izuzetne važnosti i zajedno čine ukupnu bezbednost vozila, a samim tim i vozača sa putnicima u njemu. - Bezbednost vozača je najbitnija stavka u kupovini vozila, kao i u ukupnom učestvovanju u saobraćaju, a ostale tehničke karakteristike i opremljenost vozila dolaze iza toga. Na internetu možete naći mnogo informacija i recenzija o bezbednosti automobila svih brendova, kao i svakog modela pojedinačno jer, iako se radi o istom brendu vozila, na testiranju nisu svi modeli prošli sa odličnim ocenama i maksimumom zvezdica bezbednosti - kaže Mitrović i dodaje: - Od bitnijih komponenti pasivne bezbednosti možemo navesti karoseriju i konstrukciju vozila, dodatna ojačanja na spojevima i upotrebljene materijale, sigurnosne pojaseve, naslone za glavu, a aktivne sisteme bezbednosti vozila i putnika predstavljaju svi oni elektronski sistemi koji se aktiviraju u određenim situacijama kada je to neophodno, ali sve vreme vrše nadzor nad vozilom putem uticaja na stabilnost i upravljivost vozila, kao i na uređaje za upravljanje i kočenje.

Kod polovnih automobila ta cena zavisi od godišta proizvodnje, ukupnog stanja vozila, kvaliteta prethodnog servisnog održavanja, ali i od stepena ugrađene opreme i sistema asistencije vozaču u cilju veće bezbednosti i komfornije vožnje. Cena takođe zavisi i od klase vozila za koje ste zainteresovanim kao i od brenda koji vas zanima, a tu odstupanja u ceni mogu biti izuzetno velika.

Kurir.rs/ A. K.