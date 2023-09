"DOGOVOR VLADE SA VELIKIM TRGOVCIMA NIJE DOBRO REŠENJE!" Bušatlija: Smanjenje cena se postiže na drugi način! Naveo ruski model

Država je odlučila da se obračuna sa paprenim trgovačkim maržama i zaštiti građane od trgovaca čiji je jedini cilj što veći profit. Kako Kurir saznaje, već sutra će za zajednički sto sesti predstavnici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i pet najvećih trgovinskih lanaca i utvrditi nova pravila igre.

Najverovatnije je da će cene namirnica koje čine osnovnu potrošačku korpu morati da idu dole, što znači, da bi građani uskoro u radnjama mogli da očekuju niže cene hleba, mleka, mesa, ulja, brašna, jaja, šećera. Kako je nedavno guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković navela, pet trgovinskih lanaca diktira cene na tržištu.

Da li će se to promeniti, da li je sniženje cena održivo na duže staze, analizirao je u emijsiji Redakcija Mahmut Bušatlija, ekonomista i konsultant za strana ulaganja.

- Ako se sedne za sto sa ministarstvom za trgovinu neće biti dobar rezultat. Način da se to obuzda jeste da imamo poresku politiku koja će do nekog nivoa profita koji se ostvari plaća ti se samo uobičajenih 15 odsto od te vrednosti. Ako ostvarite veći profit od toga onda plaćate i veći porez. To se na taj način rešava - rekao je Bušatlija i dodao:

- Ovako se remeti tržište. Zato što će tih pet lanaca doći na sastanak i ako se dogovore oni će od države tražiti neke koncesije, da im država nešto uradi kako bi oni mogli manje da zarađuju. Ali to je pet lanaca, a šta će biti sa onim ostalima? I to je atak na tržište i to se ne bi smelo dozvoliti. Mi dakle kroz poresku politiku moramo rešavati takve probleme.

Naveo je primer ruskog modela poreske politike.

- Navešću vam jedan primer iz sveta. Rusi su donedavno imali limit. Ako neko za 25 dolara proda barel nafte onda plaća neki mali porez na profit. Preko toga porez na profit je nekih 60 do 70 posto. To je način da država uzme pare - ocenio je Bušatlija.

Kurir.rs

