"PORESKA UPRAVA PROMENILA MODEL RADA, GRAĐANI NEZADOVOLJNI" Trifunović: Sada je potrebno dosta strpljenja da biste dobili rešenje!

Porezi su i u Srbiji tema koja oduvek interesuje građane, ali retko ko zna pojedinosti koje se tiču svih nas.

Jedan od poreza koji najredovnije i najčešće plaćamo, pored poznatog PDV-a je porez na imovinu. Ovih dana građane ponovo podsećaju da ne kasne sa plaćanjem ovog poreza jer su kazne velike.

Gošća "Pulsa Srbije" koja je približila ovu temu je poreski savetnik, Biljana Trifunović.

- Kada je u pitanju porez na imovinu, to građani generalno redovno plaćaju. Relativno je cena pristupačna, naravno da bi moglo i manje, ali može da se plaća. Plaćanje je podeljeno u četiri rate, a građanima predstavlja problem to što je poreska uprava prestala da šalje rešenja za porez na imovinu, nego svi moramo da budemo pismeni i da imamo internet. Da ponovim, da imamo internet. Srbija nije samo Beograd, već je veća od njega. Bila sam u Golupcu, iako se priča da je prekriven internetom, tamo su ljudi srećni kada se povežu na isti. Tamo je rumunski signal jači, pa to predstavlja jedan od problema, a niko ne želi da bude u romingu - započela je Trifunović, pa nastavila:

- Dakle, u dobrom delu Srbije prvenstveno sam signal nije dobar. Takođe je otežavajuće kada uđete na sajt LPAa (lokalna poreska administracija) bukvalno je potrebno dosta strpljenja i znanja kako bi oštampali svoje rešenje.

Potom se osvrnula na kazne ukoliko se porez ne plati:

- Ako se kasni jedan jedini dan u plaćanju poreza, trenutno je aktuelna kamatna stopa od 14,5 odsto na godišnjem nivou. Ukoliko par dana ili meseci kasnite, poreska uprava uračunava tu zateznu kamatu. Postoje ljudi, poput mene, koji zbog raznih planova i organizacije, već početkom godine plate za celu godinu. Doduše, nisam dobila pozitivnu kamatu za to. Osobe koje rade tako, ne dobijaju nikakve povlastice.

