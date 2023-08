OLIVERA IZ NS VIDELA NA FEJSU PANTALONE SVOJIH SNOVA Poručila, platila, ništa! Aplikacija kaže paket isporučen KAKO JE PREVARENA

NOVI SAD - Kada je Novosađanka Olivera B. među reklamama na Fejsbuku ugledala pantalone svojih snova, nije ni slutila da će se, kao kakvo naivno mače, umotati u ozbiljno klupko prevara.

Sve je, dakle, počelo na Fejsbuku, čiji se vlasnik hvali sigurnosnim protokolima, takvim da u nekim situacijama od vlasnika profila traži dokaz o identitetu – fotografiju pasoša. No, kao i u svim ostalim slučajevima, ni ova opcija na Fejsbuku ne radi, baš kao ni kontrola sadržaja koju oni, kao kompanija, puštaju na svom sajtu.

Elem, ugleda tako naša Olivera maslinastozeleni kombinezon-pantalone s nekim šalom koji se prebacuje preko ramena (žene će razumeti), savršena kombinacija i otkriva i pokriva, može se nositi uz svašta, manekenki stoji kao saliveno, sigurno će i njoj jer je liniju održala do svog odraslog doba. Cena, prava sitnica, ali zaista – 23 evra, sajt RESTSK sa lepim ružičastim logom. Doduše, pomalo liči na one Aliekspres situacije, u kojima naručiš venčanicu od briselske čipke, a dobiješ babinu zavesu od tila. No, Fejsbuk je to, kad su tamo platili oglas, sigurno su legitimna kuća, piše novosadski Dnevnik.

Olivera nije jedina koja je prevarena, i drugi su bili, ali ona čak ni paket nije dobila

Osmeli se Olivera da poruči iz tamo nekog nepoznatog inostranstva (u žaru kupovine, nije pogledala odakle joj uopšte stiže pošiljka, niti kako se zove firma od koje naručuje), plati karticom (srećom, svi smo u maksimalnim minusima, neće tu imati šta da se prčka) i silno se obraduje kad joj je stigao mejl sa brojem svoje pošiljke i sajtom na kojem će moći da prati pošiljku – track678.com (naravno, bez narudžbenice, gde bi pisali svi podaci, uključujući i naziv firme, sedište, odgovorno lice, broj tekućeg računa). Krene tako naša junakinja da prati pošiljku, koja je putovala i putovala i putovala, da bi konačno, javljaju, ušla u našu zemlju. Dobro, sačekaćemo carinu, ništa strašno, godišnji su odmori, gužva je, potrajaće.

I potrajalo je. Sve do dana kad joj je na sajtu za praćenje pošiljke izašlo obaveštenje da je paket isporučen.

S našom poštom hvatali smo se u koštac u raznim prilikama, ali oni nemaju običaj da paket ostave pred vratima, već dobijemo onaj čuveni žuti kartončić, pa klajcaj do svoje pošte da za svoje pare dobiješ svoj paket. No, to ovde nije bio slučaj. Paketa s pantalonama nema. Odakle poći?

Sad je kasno za novi početak, kaže Miodrag Lazić IT stručnjak iz firme 2frontpage.

- Olivera je trebalo prvo da proveri ime firme, dovoljno je da je ukuca u pretraživač i izaći će ili njen sajt ili neka informacija o vlasnicima, prodaji, načinima trgovine, ali i upozorenjima na prevarante, kojih je, u slučaju sajta sa zelenim pantalonama, bilo na stotine – kaže Lazić. – Kada ukucate RESTSK dobićete čitav niz sajtova i foruma koji se bave sajber bezbednošću, s upozorenjima da je u pitanju prevara, sa dokazima i ispovestima prevarenih, kao i objašnjenjima načina na koji vam uzimaju novac, ostavljajući vas u ubeđenju da se paket izgubio. Negde u nekom ćošku pojaviće se i sam sajt, ali je lako proveriti da na adresi koju su naveli kao kontakt ne postoji ni kompanija ni poslovni prostor, čak ni ulica ni zgrada. Sve je izmišljeno.

Kako kaže, druga „crvena zastavica“ trebalo je da joj bude činjenica da za te prodavce nikad nije čula, da se ne mogu pronaći na nekoj od društvenih mreža poput Fejsbukovog Instagrama, da ne zna nikog ko je preko njih kupio bilo šta, a trebalo je i da joj bude sumnjiva profesionalna fotografija kvalitetnih pantalona za tako smešan novac, i to sa sve uključenom poštom.

