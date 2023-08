SRBI SE ZAGREJALI ZA OVAJ NAČIN LETOVANJA: Teško se dolazi do slobodnog termina, čeka se po 4 meseca za rezervaciju, a ovo su CENE

Kamp letovanje postaje sve popularnije među turistima, a jedan od korisnika Tvitera nije krio čuđenje kada je odlučio da iznajmi kamper za ovo leto, ali je dobio odgovor da je prvi slobodan termin tek za četiri meseca.

"Razmišljali smo da izrentamo kamper na 15 dana i obiđemo Istru, Sloveniju i severnu Italiju. Nađemo firmu iz Beograda. Super, mislim, ko normalan renta kampere, birali čak i boju kampera koji su bili na sajtu. Pozovemo, prvi slobodan termin - novembar", navedeno je u objavi.

Usledili su komentari da je "bukvalno cela Evropa preplavljena kamperima“, zatim da su "već godinama kamperi rezervisani unapred“, da je očigledno da "kamper kultura stigla i do nas“, ili "iznajmljuje moj kum, ali mislim da je slobodan tek krajem avgusta“, „“kamperi su nešto najbolje, mi ih rentamo u Rumi“, "kamperi su majka, razmišljam da prodam sve i da pazarim jedan...“.

foto: Mojatv

Cenovnik zavisi od sezone i vozila

"Još u aprilu bude takva situacija i svaka sezona je takva. Od perioda sa koronom dobijamo po više mejlova u toku dana i poziva, kontaktiraju nas i stranci, obično sa područja Balkana. Trenutno nemamo nijedan slobodan kamper", kaže Nenad Simić.

Prema njegovim rečima kamperi se najčešće iznajmljuju na sedam, deset, petnaest dana, a stranci ih često uzimaju na mesec dana i obilaze celu Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje u regionu.

Zanimljivo je da postoji i mogućnost dostave kampera na adresu, kao i na aerodrome u Srbiji, što se naplaćuje dodatnih 50 -100 evra, dok je rentiranje kampera po danu od oko 70 do 150 evra. U jednoj od ponuda se navodi da za cenu od 70 evra u niskoj sezoni, koja traje od 1. novembra do 31. marta, za četiri odrasle osobe i dva deteta, sa klimom, alarmom i GPS-om, gratis se dobija tečnost za toalet, plinska boca i drugo, a iznos depozita je 800-1.000 evra, zavisi od vozila.

U srednjoj sezoni, od 1. aprila do 31. maja, i od 01. do 31. oktobra, cena po danu je 85 evra, dok se visokom sezonom smatra period od 1. juna do 30. septembra, i cena po danu je 100 evra. Popust za više od sedam dana najma je pet odsto, a za više od deset dana deset odsto. Jovana Paravinja iz Rume, kaže da trenutno nemaju slobodnih kampera. I neće ih biti do kraja avgusta.

foto: EPA/JEROEN JUMELET

"Poslednja nedelja avgusta je prvo slobodno vozilo. Uglavnom sezonski, jun, jul i avgust su meseci kada se najviše rentiraju i u tom periodu su svi termini popunjeni. Naravno, kroz celu godinu se proteže rentiranje, i kada su u pitanju skijanja ili prolećni i jesenji obilasci metropola. Često se dešava da se ljudi odluče na putovanje kamperom i uglavnom se vraćaju vrlo zadovoljni. To je najbitnije", kaže Jovana Paravinja.

Kampovanje u Srbiji Cene kamp parka u Srbiji, na Fruškoj Gori su, prema cenovniku koji se nalazi na sajtu, 550 dinara za boravak odrasle osobe, 300 dinara za decu od 7 do 14 godina, besplatno je za decu do 7 godina, postavljanje kampera je 650 dinara, mesto za veći šator je 400, a za manji 300 dinara. Mesto za kamp prikolicu je 600 dinara, iznajmljivanje kamp prikolice je 1.000 dinara, korišćenje mašine za pranje i sušnje veša je po 300 dinara. U kampu kod Bele crkve mesto za kamp vozilo ili prikolicu je 800 dinara, za manji šator 200 dinara, veći 400. Za kućnog ljubimca se plaća 300 dinara, priključak za struju je 100 dinara, postoji i usluga korišćenje veš mašine i sve drugo što je neophodno za kampovanje.

Cela letnja sezone prolazi u turama od sedam ili petnaest dana, ali uglavnom su u pitanju duži periodi, dok u jesen ili proleće rentiranje ide i za produžene vikende, od petka do ponedeljka.

"Kamper se ne iznajmljuje kao smeštaj, već se iznajmljuje kao „rent a car“, a sa druge strane daje i dodatnu opciju jer unutar kampera postoji sve što je potrebno, kuhinja, kupatilo, dnevni boravak, spavaće sobe, kabina, najveći broj ima velike boksove za pakovanje stvari, imaju grejanje, hlađenje, i sve što je neophodno za vožnju i život. Neki su za dvoje ili troje ljudi, neki za četvoro ili petoro", kaže Jovana Paravinja.

"Cena zavisi od sezone i od vozila i kreće se između 90 i 140 evra. Svaki put kada je u pitanju duži vremenski period rentiranja odobravaju se popusti. Vozila su još uvek u garantom roku, osigurana su i potpuno opremljena. Klijenta šaljemo na put sa posteljinom, posuđem, i svi što mu je neophodno, kao da ulazi u smeštaj i nosi samo lične stvari", objašnjavaju u „Etno kampu“.

Kurir.rs/Blic