USIVAČ OD 50 EVRA, PRODAJU ZA 3.000 EVRA: Građani ponovo žrtve prevaranata, na meti uglavnom penzioneri!

Penzioneri su sve više na udaru trgovaca - prevaranata koji im prodaju robu van poslovnih prostorija, na takozvanim prezentacijama ili dolaskom na kućnu adresu. Ovih dana su se u javnosti oglasile žrtve jedne kompanije koje su bile izmanipulisane, pa su pristale da kupe usisivač po ceni od neverovatnih 3.000 evra! Razmere zloupotrebe su jasnije kada se zna da je realna cena ovog proizvoda 60 puta niža.

Ovo nije usamljen slučaj. To je samo jedna u nizu firmi koje su razvile veliki biznis na račun penzionera. Pravni savetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS), Marko Dragić, ističe da im stižu brojne prijave starijih sugrađana, a da im je ova kompanija dobro poznata.

- Oni su lane prodavali usisivač za 1.000, a ove godine za 3.000 evra - navodi Dragić. - U redovnoj prodaji takav proizvod košta 50 evra u Kini, Turskoj ili drugim azijskim zemljama i može se kupiti putem platforme "Aliekspres".

Ta firma, kako dodaje, predstavlja potencijalnim kupcima da imaju program za reciklažu, te da će dobiti povoljnije novi usisivač kada im daju svoj stari. On ukazuje i da nema zvaničnih informacija proizvođača kada su u pitanju karakteristike usisivača, uputstva za upotrebu i način održavanje, odnosno nedostaje predugovorno obaveštenje potrošaču kako bi mogao da donese ispravnu ekonomsku odluku. To daje mogućnost trgovcu da prilikom prezentacije manipuliše podacima o kvalitetu proizvoda. Ni naši novinari nisu uspeli na sajtu ove kompanije da nađu podatke o ovom usisivaču.

Izbegavaju plaćanje poreza Trgovcima koji profitiraju varajući penzionere nemoguće je stati na kraj. Veoma često otvaraju nove i gase stare firme kako bi izbegli da uđu i sitem PDV, a vlasnici takvih kompanija na svom imenu nemaju nikavku imovinu, tako da kada naprave prekršaj naplata bilo kavog potraživanja je neizvodljiva. - Preduzeće koje ima promet na godišnjem nivou do osam miliona dinara ne ulazi u sistem PDV - objašnjava Marko Dragić iz NOPS. - Ovi trgovci koriste tu mogućnost i kada se približe limitu otvaraju novu firmu. Osim toga, vlasnici na svom imenu nemaju nikakvu imovinu. Firma je obično registrovana u nekom iznajmljenom stanu i od imovine ima sto i stolicu. Tako da ništa ne može da se naplati. Problem je i što stariji sugrađani sami pristaju da kupe proizvod koji im se nudi i potpisuju ugovor, pa su inspektori nemoćni u takvoj situaciji.

- Na meti brojnih firmi koje prodaju robu van poslovnih prostorija su starije osobe kojima se, na više mesečnih rata, nude razni proizvodi - navodi Dragić.

- Često prodaju razne masažere i magnetne prostirke. Ubeđuju penzionere da će im, navodno, ti proizvodi pomoći i rešiti zdravstvene probleme. Ali, oni nisu medicinski ispitani, niti ti trgovci imaju sertifikat, potrvdu da te proizvode mogu da deklarišu i promovišu kao medicinsko pomagalo.

Međutim, kako odaje, mnogi potrošači nasedaju na njihove manipulacije i papreno plaćaju proizvode, 50 ili 60 puta skuplje od njihove realne cene. Na primer, proizvodi koji koštaju oko 20 do 30 dolara na platformi "Aliekspres" i sličnim sajtovima, ovde se prodaju za 70.000 ili 100.000 dinara i više.

- Prvo pozovu telefonom, a onda prezentaciju obave na kućnoj adresi najstarijih potrošača ili u domovima penzionera, restoranu, kafiću - objašnjava Dragić. - To je lukavo organizovano, plate im ručak ili večeru, nekoliko pića i dva do tri sata prezentuju robu. Za to vreme ubede penzionere da im je potreban upravo proizvod koji im nude.

Rok za odustajanje Prilikom kupovine na daljinu, van poslovnih prostorija, odnosno putem interneta, na prezentacijama, ili na kućnoj adresi, potrošač ima rok od 14 dana da se predomisli i da odustane bez ikakvog obrazloženja. Trgovci čija je namera da na prevaru prodaju proizvode, često pokušavaju kupcima da oduzmu ovo pravo. - Primaran je Zakon o zaštiti potrošača, tako da sve nepravične odredbe ne mogu da im uskrate ta prava - navodi Marko Dragić iz NOPS-a. - Obaveza trgovca je da potrošaču uruču obrazac za odustanak, a ukoliko to nije uradio, onda je rok za odustanak od ugovora godinu dana bez ikakvog obrazloženja.

Česte pokušavaju da namame penzionere tako što zloupotrebljavaju ime i ugled Fonda PIO, tako što ga navode kao prodavca. Trgovci-prevaranti baze podataka sa brojevima telefona penzionera i njihovih adresa kupuju na crnom tržištu. Na primer, osoba koja je radila u nekoj firmi u kojoj je imala pristup takvoj bazi podataka, to im posle proda.

Dragić ističe da ima trgovaca koji u ovoj sferi pošteno posluju, ali su zbog onih koji koriste ovaj vid poslovanja za prevare, i oni na lošem glasu. NOPS savetuje građane da proizvode kupuju u registrovanim prodavnicama, a da izbegavaju da to čine putem prezentacija. Ukoliko to rade, treba da provere cene i na drugim mestima. Pre svega treba da razmisle da li im je taj proizvod potreban. Stariji bi trebalo da se posavetuju da nekim mlađim o karakteristikama proizvoda i isplativosti. Ako nameravaju da kupe neki masažer, onda je poželjno i da se konsultuju sa lekarom da li je taj proizvod zaista medicinski ispitan i da li smeju da ga koriste ili može da izazove i negativne posledice po njihovo zdravstveno stanje.

Kurir.rs/Novosti