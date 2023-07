OVAKO JE NS PENZIONER SEBI NAPRAVIO KLIMU ZA 300 DINARA: Ventilator imao, kupio samo creva! Još se gleda VIDEO njegovog izuma

OD NESNOSNE ŽEGE IDEJE SAME CVETAJU

Danas je teško zamisliti život u gradu na 35 stepeni bez klima uređaja, ali za neke je to luksuz koji previše košta. Zbog toga je jedan penzioner iz Novog Sada odlučio da samostalno napravi rashladni uređaj, pisalo se pre okruglo 10 godina u domaćoj javnosti kada je penzioner iz Novog Sada privukao veliku pažnju.

U skromnom domu porodice Građin u Novom Sadu burgija vrti gde para neće ili, preciznije, vrti ventilator. Kada je napolju 30, u dnevnoj sobi je 5 do 10 stepeni manje. Za to je zaslužan Isak, nekada hemijski tehničar, a potom penzioner - inovator.

foto: Youtube Printscreen

"Prosečan građanin ove zemlje svoje intelektualne kapacitete napregne tek kad ga muka stisne. Mi inače ne pravimo i ne proizvodimo kao svi drugi, ali se dosetimo kada je nevolja" kaže Isak Građin - inovator.

Isakov patent počinje ispod zemlje, u dvorišnom bunaru, nastavlja se u podrumu. Jedna cev do hidropaka, jedna do kupatila i - umesto više od 30 hiljada dinara, njegov klima uređaj koštao je samo 300.

"Hladnjak sam dobio od automehaničara, ventilator sam imao, kupio sam creva neka za 300 dinara, eto to mi je sav trošak bio. A 30 hiljada dinara, priznaćete, za klimu, nema svako danas da da, to je veliki trošak" dodaje Građin. Ovde ne košta ni voda, jer stiže iz bunara, a čak je nekoliko stepeni hladnija od one iz gradskog vodovoda. Dobra izolacija cevi čini da u prostoriji bude efekta, mada bez estetike, dodaje Isak, koji svakako planira da poradi i na vizuelnom efektu svoje inovacije.

Vizuelno nije nešto, ali radi posao foto: Youtube Printscreen

"Ima crevo odvodno i dovodno, ono je sve do ove sprave izolovano da ne gubi, a to je najbitnije - da se ne izgubi ta hladnoća, da ne bi otišla temperatura gore. A preko odvodnog creva odlazi u kupatilo. Mene ta voda ne košta ništa" govorio je tada Isak Građin za B92.

Klima uređaj uz pomoć vode iz bunara nije jedini Isakov patent, mada je njemu najdraži.

foto: Youtube Printscreen

Pre svega zbog toga što je do skoro njegov dvogodišnji unuk Vladimir jedva spavao u dedinoj dnevnoj sobi usled visokih temperatura, a sada ga deda, kako kaže, mora pokrivati, pa i ušuškati.

Kurir.rs/B92