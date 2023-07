CENE POVOLJNE, PEŠČANA PLAŽA, NEMA MEDUZA Turista iz Srbije otišao na more koje su mnogi zaboravili: Što Srbi više ne dolaze ovde?

Poslednjih godina omiljene destinacije turista iz Srbije su Grčka, Egipat, kao i Albanija, a jedan od njih se setio i države koja je nekada bila dosta popularne, a sada na neki način zaboravljena.

"Zašto Srbi ne idu na more u Bugarsku?", upitao je jedan korisnik foruma Redit i podelio svoje iskustvo.

"Okej, overih i Bugarsku ovog leta, tačnije Zlatne Pjaske (10 noćenja, polupansion, kolima) plus obilazak Varne i jednostavno ne mogu a da se ne zapitam gde sam gubio vreme svih prethodnih godina.

Odmah da naglasim da (mislim) da sam stručan da komentarišem ovu temu jer sam letovao u / na: Rovinju, Siciliji, Splitu, Budvi, Draču, Kavali, Kefaloniji, Krfu i Kušadasiju.

foto: Printscreen/Reddit

Svaka od ovih destinacija ima neki svoj šarm po čemu se razlikuje od drugih, ali reći sada da je Bugarska krš, a sever Grčke npr. raj je čist debilizam. Elem, za tih 10 noćenja sam stvarno uživao, ta famozna boja mora uopše nije kao jezero ili Dunav kako su neki pisali ovde. Okej nije ni kristalno plava kao u Grčkoj, ali treba uzeti u obzir da je plaža peščana celom dužinom, pa se pesak meša sa vodom. Nakon hrvatskih kamenjara, ovaj pesak mi dođe kao raj za noge. Meduzu NIJEDNU nisam video, to mogu u sudu da overim izjavu. Vetar pirka baš onako prijatno, uglavnom su žute i zelene zastavice. U samom letovalištu cene su malo jače, ali kada se ode u Varnu (koja je btw duplo veća od Niša, znači ima šta da se vidi) one su niže nego kod nas. Hotel ima svoj sky pool bazen, usluga vrhunska, mlado osoblje ljubazno, imaš garažu za auto, do Varne 20 min. odličnim motoputem, a tek tamo ima sadržaja. Kada uporedim sa smeštajima na Kefaloniji gde mi u 2023. podvaljuju ringlu iz 1985... Elem, definitivno bih mogao da kažem da mi je ovo do sada best buy destinacija, NE KAŽEM da je more najlepše (to bi bio Rovinj), niti da su ljudi najljubazniji (neka to bude Turska) ili da je hrana najbolja (Grčka), ali za te pare stvarno mislim da se bolje ne može naći", napisao je on.

Nakon ove njegove priče, bilo je onih koji su se složili i potvrdili da su se dobro proveri u Bugarskoj i da im se sviđa, dok je bilo i onih koji su naveli svoje razloge zbog kojih ne idu više na ove destinacije.

"Početkom 2000. kad sam počinjao sa studijama, znam da je Bugarska bila baš popularna među mladima.

Ali budimo realni, tu je Grčka, koju možeš da obilaziš ceo život i da svake godine letuješ na drugom mestu/plaži. Ima mesta za porodice sa decom, mlade, penzionere, one sa dubljim i plićim džepom,...more je lepo, ljudi su prijatni, cene generalno ok, prijateljski su nastrojeni prema nama,... Ne možeš više da tražiš. Tu nam je Mediteran na koji ceo svet svršava, jedino ga uzimamo "zdravo za gotovo" jer je ispred nosa. A opet, tu je Turska sa dobrom ponudom i može da se prilično povoljno da se nađe za one koji vole all inclusive. I Hrvatska je sve popularnija, Albanija postaje interesantna. Dobre plaže i ponuda za malo novca. I ne zaboraviti da veliki broj ljudi letuje u CG. Što zbog toga jer tamo imaju nekretninu ili rodbinu, što zbog toga jer vole. Jednostavno, Bugarska ima paklenu konkurenciju sa kojom se teško takmičiti. Tako da može najviše da privuče mlade koji nemaju neke kriterijume osim da svako veče idu na žurke i provode se za što manje novca", jedan je od komentara ispod ove objave.

"Sam kažeš more nije najlepše, niti su ljudi najljubazniji, niti je hrana najbolja. Što bi isao onda u Bugarsku, nemaš para? Radije ne bih ni išao na more onda j*bes takav odmor", dodao je drugi korisnik ove mreže.

"Zato što je Grčka blizu", "Ja sam išao mnogo puta, lepo je. Sozopol je presladak gradić. Varna je velika, ali nije baš duplo veća od Niša. Svakako, tvoja poenta stoji", "Jedan naš komšija je reko kad se vratio iz Bugarske "sve je baš lepo i super naročito za te male pare.. samo šteta što je Crno More više kao širok Dunav ili neko jezero nego more", "Bugarska krš bila, krš ostala", ređali su se komentari.

(Kurir.rs)