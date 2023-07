IAKO SU UGAŠENI, TROŠE MNOGO STRUJE: Nećete verovati koji su to kućni uređaji! Isključite ih i gledajte kako vam stižu NIŽI računi

Čini se da će cena struje samo nastaviti da raste usled trenutne situacije u svetu, tako da mnogi razmišljaju o načinima uštede, odnosno smanjenja troškova, a jedan očigledan način krije se svima ispred nosa.

U pitanju je isključivanje iz struje uređaja koje smo ugasili ili stavili u standby mod, a koji troše struju čak i u tom režimu. Ostavljanje ovakvih uređaja uključenih je nešto što svi radimo i na šta se ne obaziremo, ali na duže staze ta navika nas može koštati više nego što mislimo.

Kada su ovi uređaji uključeni u struju, čak i ako ne rade, oni će trošiti malo struje, a ovo su najveći „krivci”:

Televizor

Skoro svi gasimo televizor tako što pritisnemo crveno dugme, ali to ga ne isključuje iz struje već samo šalje u režim spavanja. To znači da struja i dalje protiče kroz njega i da je on i dalje troši, što se možda ne vidi toliko na mesečnom nivou, ali na godišnjem se i te kako vidi i nije zanemarljivo.

foto: Shutterstock

Konzole

Na sličnu temu, konzole za video igre se često ne isključuju u potpunosti kako bi se kasnije brže uključile i kako bi se brže pokrenule igre, a one uopšte ne troše malo struje i kod njih se ušteda primećuje čak i na dnevnom nivou, tako da naredni put kad završite igranje, nemojte ići na standby nego na shut down.

Frižider / zamrzivač

Frižider i zamrzivač su stalno uključeni iz očiglednih razloga, te ne iznenađuje činjenica da je oko 12% električne potrošnje domaćinstva rezervisano za njih. Iako ih ne možemo baš isključiti kada izađemo iz kuće, možemo preduzeti jednostavne korake da ih učinimo efikasnijim, odnosno manjim potrošačima struje.

Redovno čišćenje frižidera, spolja i iznutra, omogućava da ne troši više energije nego što je potrebno, a isto važi i za povremeno otopljavanje kako se ne bi sakupile zalihe leda.

foto: Shutterstock

Punjači

Ni punjači za telefone i druge uređaje uopšte ne moraju biti konstantno uključeni u struju, jer nas to prilično košta. To svi radimo, ali kada bismo krenuli redom da isključujemo sve punjače za telefone, tablete i ostale uređaje, sigurno bismo videli razliku posle nekog vremena.

Kuvalo za vodu

Kuvalo za vodu ne troši previše struje ni kada radi, ali kako se ono ne koristi svaki čas, apsolutno nema potrebe da ostane uključeno u struju ceo dan, iz finansijskih i bezbednosnih razloga.

Kurir.rs/Nova